Evinde yasa dışı kenevir yetiştiren uyuşturucu tacirine jandarma baskını!

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından E:E: isimli şahsın Sincan’daki evinde yasaya aykırı olarak kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskın yapılan adreste yapılan aramalar sonucunda 4 kilogram 604 gram kubar esrar ve 37 kök kenevir ele geçiren ekipler E.E. isimli şahsı gözaltına alarak karakola götürdü. Aramalarda elde ettikleri uyuşturucu madde ve kenevirlere el konulurken E.E. adlı şahıs hakkında adli işlemler başaltıldı.