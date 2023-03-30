EKONOMİ
30 Mart 2023 - 00:45

Evine 300 TL elektrik faturası gelenler dikkat! Artık 240 TL ödeyeceksiniz: Cumhurbaşkanı bizzat duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları üzerine elektrik faturası 300 TL gelenlere ödeme yapılacağı bilgisi verildi. Arife günü Karadeniz gazının Filyos işletme tesisine getirme töreninde yapılan açıklamalarda tüm abonelere Nisan 2023 itibariyle yüzde 20 oranında indirim haberi geldi.

EKONOMİ
30 Mart 2023 - 00:45
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Evine 300 TL elektrik faturası gelenler dikkat! Artık 240 TL ödeyeceksiniz: Cumhurbaşkanı bizzat duyurdu
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Ülkemizde ki vatandaşların ve işletmelerin bütçelerini rahatlatacak önemli bir adım atılırken sanayicilerin kullandığı doğal gaz tarifelerinde de aynı oranda indirim yapılacağı bilgisi verildi. Türkiye'de gerçekleştirilecek olan elektrik ve doğalgaz indirimi hakkında ayrıntılar Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaş ve güvenlik koruyucularına dair müjdeler verildi.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZA İNDİRİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama üzerine ülkemizde ki tüm abone gruplarına Nisan 2023 tarihiyle beraber elektrik faturalarına yüzde 20 oranında indirim bilgisi verildi. Türkiye'nin enerji sektöründe meydana gelmesiyle fiyat artışları yapılacağına dair yanıt verildi. Sanayicilerin kullandığı doğalgaz ödemelerinde ise yüzde 20 oranında indirim yapılırken sanayi sektörünün rekabetinde işletmelerin maliyetleri azalacak.



Faturalara indirim

ELEKTRİK FATURASINA İNDİRİM

Elektrik faturalarına yüzde 20 indirim gelmesiyle beraber ülkemizde tüm aboneler içi önemli tasarruf imkanı verildi. Aylık 200 TL'lik elektrik faturası olanlara ise indirim uygulanırken faturanın 160 TL'ye düşmesi belirlendi.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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