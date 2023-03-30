Evine 300 TL elektrik faturası gelenler dikkat! Artık 240 TL ödeyeceksiniz: Cumhurbaşkanı bizzat duyurdu







ELEKTRİK VE DOĞALGAZA İNDİRİM







ELEKTRİK FATURASINA İNDİRİM

Ülkemizde ki vatandaşların ve işletmelerin bütçelerini rahatlatacak önemli bir adım atılırken sanayicilerin kullandığı doğal gaz tarifelerinde de aynı oranda indirim yapılacağı bilgisi verildi. Türkiye'de gerçekleştirilecek olan elektrik ve doğalgaz indirimi hakkında ayrıntılar Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaş ve güvenlik koruyucularına dair müjdeler verildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama üzerine ülkemizde ki tüm abone gruplarına Nisan 2023 tarihiyle beraber elektrik faturalarına yüzde 20 oranında indirim bilgisi verildi. Türkiye'nin enerji sektöründe meydana gelmesiyle fiyat artışları yapılacağına dair yanıt verildi. Sanayicilerin kullandığı doğalgaz ödemelerinde ise yüzde 20 oranında indirim yapılırken sanayi sektörünün rekabetinde işletmelerin maliyetleri azalacak.Elektrik faturalarına yüzde 20 indirim gelmesiyle beraber ülkemizde tüm aboneler içi önemli tasarruf imkanı verildi. Aylık 200 TL'lik elektrik faturası olanlara ise indirim uygulanırken faturanın 160 TL'ye düşmesi belirlendi.