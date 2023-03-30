Ülkemizde ki vatandaşların ve işletmelerin bütçelerini rahatlatacak önemli bir adım atılırken sanayicilerin kullandığı doğal gaz tarifelerinde de aynı oranda indirim yapılacağı bilgisi verildi. Türkiye'de gerçekleştirilecek olan elektrik ve doğalgaz indirimi hakkında ayrıntılar Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaş ve güvenlik koruyucularına dair müjdeler verildi.
EKONOMİ
30 Mart 2023 - 00:45
Evine 300 TL elektrik faturası gelenler dikkat! Artık 240 TL ödeyeceksiniz: Cumhurbaşkanı bizzat duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları üzerine elektrik faturası 300 TL gelenlere ödeme yapılacağı bilgisi verildi. Arife günü Karadeniz gazının Filyos işletme tesisine getirme töreninde yapılan açıklamalarda tüm abonelere Nisan 2023 itibariyle yüzde 20 oranında indirim haberi geldi.
EKONOMİ
30 Mart 2023 - 00:45