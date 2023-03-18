Evine 400 TL'den fazla doğalgaz faturası gelenler dikkat! 300 TL'si iade edilecek: O tarihe kadar bunu hemen yapın!

Ülkemizde çok sayıda evde doğal gaz kullanılmakta. Doğal gaz kullanan vatandaşları ilgilendiren açıklama geldi. Bu açıklamaya göre, 15 Mayıs 2023 gününe dek yatırılacak doğal gaz faturasının yüzde 20'sinin aylık 300 liraya dek geri ödeme imkanı verilecek. Garanti BBVA, internet sitesinden yaptığı açıklamada Garanti BBVA Mobil uygulamasından müşteri olan vatandaşlara doğal gaz faturasındaki tutarın yüzde 20'sinin hediye verileceğini duyurdu. 15 Mart-15 Nisan 2023 günleri arasında geçerli olduğu açıklanan kampanya için, "Garanti BBVA Mobil’den temassız müşteri olma teknolojisiyle Garanti BBVA'lı olan kişiler, 15 Mayıs 2023 tarihine kadar ödeyecekleri ilk ve tek doğalgaz faturasının %20’sini ayda 300TL’ye kadar geri ödeme kazanabilecektir" açıklamalarında bulunuldu.
Nasıl başvuru yapılacak?
Kampanyadan yararlanmak isteyenler, Garanti BBVA Mobil uygulamasını telefonlarına kurup "Müşteri Olmak İstiyorum" seçeneğini seçerek, ilk kez temassız müşteri olma teknolojisi ile işlemlerini tamamlamalılar. Bununla birlikte 15 Mayıs 2023 gününe dek Garanti BBVA Mobil uygulamasından, vadesiz hesap ya da kredi
kartı ile doğal gaz faturasını yatırmak gerekiyor. Vatandaşlar temassız müşteri olma seçeneği ile müşteri olurlarsa, Garanti BBVA Mobil uygulaması ile manuel veya otomatik ödeme seçeneği ile faturalarını yatırmaları durumunda, birinci faturalarının yüzde 20'si vadesiz TL hesabına veya Garanti BBVA kredi kartına iade edilecektir. Söz konusu geri ödeme, müşteri olunan tarihin ardından 15 Mayıs 2023 gününe dek yatırılacak birinci ve tek faturada yapılacaktır. Geri ödemeler, faturanın hesaptan yapılması durumunda Vadesiz TL Mevduat hesabına; Garanti BBVA kredi kartından yapılması durumunda ise Garanti BBVA kart ekstresine yapılacaktır. Bu ödemeden en fazla 300 lira kazanmak mümkündür.
Ödemeler ne zaman yapılacak?
Ödemelerin hesaptan yapılması durumunda iadeler müşterilerin aktif Vadesiz TL Mevduat hesaplarına iki ay süre ile, ayın üçüncü haftasında gerçekleştirilecektir. Ödemelerin gerçekleşmesi için vatandaşların aktif Vadesiz TL Mevduat hesap sahibi olmaları gerekmektedir. Kredi kartı ile gerçekleştirilen fatura ödemelerinden edinilen miktar, fatura ödemesine göre kesilerek birinci veya ikinci ekstrede görülecektir. İadeler için müşterilerin aktif kredi kartına sahip olması şarttır. Vatandaşlar müşteri olma dönemini Garanti BBVA Mobil aracılığıyla tamamlayamazlarsa ve işlem şubede devam ederse kampanyadan yararlanamayacaklar. Kampanya sürecinde, hali hazırdaki diğer Garanti BBVA Mobil aracılığıyla temassız müşteri olma fırsatından yararlanmak mümkündür. 15 Mart-15 Nisan günleri arasında Garanti BBVA Mobil ile müşteri olma işlemini başlatıp 15 Nisan 2023 gününün ardından kurye süreciyle müşteri olma işlemlerini tamamlayan vatandaşların, 15 Mayıs 2023 gününe dek yatıracakları birinci doğal gaz faturasından kazanılan tutar mayısta başarılı olan vatandaşların aktif Vadesiz TL Mevduat hesaplarına aktarılacak ya da Garanti BBVA kredi kartlarında görülecektir. Bu kampanyadan Garanti BBVA ile iştirak çalışanları yararlanamaz. Garanti BBVA Mobil haricinde başka yoldan gerçekleştirilen manuel ödemeler kampanya kapsamında değildir. Otomatik yatırılan faturalar ise herhangi bir şart aranmadan kampanyaya dahildir.