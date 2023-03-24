Evine airfryer, süpürge ve kahve makinesi alanlar dikkat! Ticaret Bakanlığı'ndan flaş karar: 30 gün sonra başlıyor!







200 OLARLIK UYGULAMA DA GÖZETİM BAŞLADI







İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanırken ev aletleri üzerinden yeni uygulamaya geçiş yapıldı. Bununla beraber afet başına birim gümrük kıymeti stant mikserleri hariç tezgah üstü mikser, meyve sebze presleri, anında su ısıtıcıları, daldırma tipi ısıtıcılar, ekmek kızartma makineleri 10 dolar olarak satışa sunulurken elektrikli set üstü ocaklar, pişirme saçları kızartma cihazları 15 dolar, çay makinesi 31 dolar, buharlı ütüler 35 dolar olarak uygulamaya alınacağı belirtildi.Yalnızca kahve yapımı olan makineler 50 dolar, Gerilimi 110 volt veya daha fazla olan robot ve akıllılar dışındaki süpürgeler için 70 dolar, Gaz yakıtlı ocaklar için 75 dolar, Stant mikserlerinde 80 dolar, Yalnız şarj edilebilen dik kullanımlı elektrik süpürgeleri, ısıtmalı hava perdeleri, airfryer ve Fritözler için 100 dolar, Isıtma levhası olanlar 125 dolar, Robot ve akıllı süpürgeler ile gerilimi 110 volt ya da daha fazla olan ve robot süpürgelerin ithalatında 200 dolar.