Evine doğalgaz faturası gelenler dikkat! Artık sayaç okunmayacak: O tarihe kadar durduruldu!













Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, OHAL kapsamındaki deprem bölgesindeki doğalgaz kullanıcılarının faturalarını belirlemek için sayaç okuma işlemini durdurduğunu duyurdu. Bu karar ile birlikte, 31 Mayıs 2023'e kadar tüm doğalgaz konut aboneleri ile yıllık tüketimi 100 bin metreküp ve altında olan diğer tüm tüketicilerin doğalgaz faturaları, tahmini olarak belirlenecek. Bu karar, sayaç okuma işleminin deprem bölgesindeki riskleri azaltmak amacıyla alınmış bir önlem olarak açıklandı.EPDK'nin aldığı karara göre, deprem bölgesindeki doğalgaz dağıtım şirketleri, deprem sonrası hizmetleri sürdürmek amacıyla gerekli olan işlemler hariç olmak üzere mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini OHAL süresince erteleme hakkına sahip olacaklar. Bu karar, 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle OHAL ilan edilen veya afet bölgesi ilan edilen yerlerde geçerli olacak. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. EPDK'nin aldığı kararla, deprem bölgesi ilan edilen ve OHAL kararı alınan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinin tamamı ve Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki doğal gaz abonelikleriyle ilgili olarak 31 Mayıs 2023 tarihine kadar sayaç okuma işlemleri durdurulacak. Ancak, acil müdahale nedeniyle yapılması gereken kesintiler ile diğer mevzuat gereğince yapılması gereken kesintiler dışındaki kesintiler ve bu kesintilere ilişkin bildirimler yapılabilir. Fatura tahakkuk ve tahsilat işlemleri de 31 Mayıs 2023'e kadar ertelenecek ve toplam doğal gaz tüketimine esas fatura bedeli, 6 eşit taksit halinde tahsil edilecek. Borçtan dolayı hizmeti durdurulan tüketicilere ödeme koşulu aranmaksızın yeniden doğal gaz verilebilecek.