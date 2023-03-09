Evine elektrik, doğalgaz, su faturası gelenler! 31 Mart'a kadar yapılması gerekiyor! 150 TL bonus hediye edilecek

Adına elektrik, su, doğalgaz, telefon operatörü ve benzeri fatura gelen vatandaşlara duyuru yapıldı. Yapılan duyuruya göre, 31 Mart 2023 23:59'a kadar Garanti BBVA sistemine katılım sağlanabileceği bildirildi. Garanti BBVA kampanyası ne hakkında?
Nasıl katılım sağlanır? Garanti BBVA, internet sitesinde yeni bir kampanya duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, yeni otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilere iki yeni talimata 50 TL, dört yeni talimata 100 TL, altı yeni talimata toplam 150 TL ikramiye verilecek.
Kampanyadan yararlanmak için müşterilerin 31 Mart 2023 saat 23:59'a kadar 3340'a FATURA yazılı mesaj atması ve Garanti BBVA kredi kartı ile otomatik fatura ödeme talimatı oluşturması gerekmektedir. BonusFlaş, Garanti BBVA şubeleri veya 444 0 333 Müşteri İletişim Merkezi'nden talimat kurulumu yaparken SMS göndermenize gerek yoktur. Müşteriler, kampanya döneminde oluşturdukları tüm otomatik fatura ödeme talimatlarından 175 TL'ye varan bonus kazanabilirler. Ayrıca ilk kez otomatik fatura ödeme talimatı veren müşteriler 25 TL ekstra bonus kazanıyor. Kampanya, Bonus/Bonus American Express/Money Bonus/Bonus Genç/Bonus Flexi/Flexi kredi kartları ile oluşturulan otomatik fatura ödeme talimatları için geçerlidir. Kampanyadan kazanılan bonuslar 6 Nisan 2023 tarihinde müşterinin hak kazandığı kredi kartına yüklenecektir. Bir müşteri birden fazla kart kullanarak otomatik fatura ödeme talimatı verirse, bonus en yüksek kazanç sağlayan karta yüklenecektir. Kampanya döneminde iptal edilen otomatik fatura ödeme talimatı kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bonusun geri çekilememesi için müşterilerin 1 Eylül 2023 tarihine kadar otomatik fatura ödeme talimatında belirtilen fatura sayısı kadar kredi kartından en az üç kez ödeme yapmış olması gerekmektedir. Bu koşul sağlanmadığı takdirde bonus geri alınacaktır. 1 Eylül 2023'te. Son olarak, Turkcell, Vodafone, GSM TL Yükleme, Tellcom-Superonline, Biri ADSL ve KKTC Turkcell dışındaki kurumlardan gelen elektrik, su, doğalgaz, telefon operatörleri ve diğer faturalar için otomatik fatura ödeme talimatı Garanti BBVA kredisi ile ödenecek. ücret yerine ödemenin yapıldığı tarihte kartlar.