





FATURANI AL GEL DEVLET ÖDEYECEK DÖNEMİ BAŞLADI







Evine faturası gelenler hemen yapsın! Faturayı devlet ödeyecek! Faturası olanları devlete koşuyor. Faturaların çok yüksek olması ve bazı vatandaşların ödemekte güçlük çekmesi nedeniyle vatandaştan fatura desteği geldi. Fatura yardımı için gereken şartlar nelerdir? Fatura yardımına nasıl başvurulur? Tüm gerekli şartlar ve ödemelerin nasıl yapılacağı ile ilgili detaylar haberimizde yer alacak. İşte detaylar...Faturalar özellikle kış aylarında baya bir yüklü geliyor. Özellikle ısınma yönünden faturalar bir hayli kabarık, Doğalgaza yapılan zamlar nedeniyle vatandaş oldukça zor günler geçiriyor. Maddi zorluk yaşayan ailelere yapılan yardım ödemelerine bir yenisi daha eklendi. Öncesinde eğitim, sağlık, gıda yardımı gibi verilen bir çok ödemenin yanında şimdi de fatura destek paraları verilecek. Geçinmenin iyice zorlaştığı günümüzde bu yardımları vatandaşa bir umut ışığı oldu. Devletin elini ensesinde hissettirecek, sosyal devlet anlayışın bir gereği olarak devlet zor durumdaki vatandaşlar için ödeme vereceğini duyurdu. Haberi duyan ihtiyaç sahibi, maddi güçlük çeken vatandaşlar nasıl başvuru yapılacağını merak ediyor. Bu ödemeler ne kadar olacak, nereden başvurular yapılacak, şartları nelerdir? Bütün ayrıntılar haberimizde...Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen bu ödemeler için ailedeki kişi sayısına düşen hane gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Fatura destek ödemeleri ise e devlet üzerinde yer alan sosyal yardım başvurularından fatura yardımı üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca vatandaşların bulunduğu ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek de bu başvurular gerçekleştirilebiliyor. Ödemeler kişi sayısına göre değişiklik gösterebilecektir. Açıklananlara göre yardım ödemeleri şu şekilde yapılacak: Bir kişinin yaşadığı aileler için 130 TL. 3 kişinin yaşadığı aileler için 173 TL. Hanedeki kişi sayısının 4 kişi olduğu zaman 216 TL Hanedeki kişi sayısı 5 kişi olduğu zaman bu ödeme miktarı 260 TL olarak verilecek.