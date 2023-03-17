YAŞAM
17 Mart 2023 - 14:45

Evine su, elektrik ve doğalgaz faturası yüksek gelenler dikkat! Bunu yapanlar sadece yarısını ödeyecek: O güne kadar süreniz var!

Adana'daki depremzedelerin su faturalarında P indirim

YAŞAM
17 Mart 2023 - 14:45
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Evine su, elektrik ve doğalgaz faturası yüksek gelenler dikkat! Bunu yapanlar sadece yarısını ödeyecek: O güne kadar süreniz var!
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Adana'da 2 aydır su faturalarına %50 indirim uygulanıyor. Bu indirim, afet sonrasında zor günler geçiren ildeki depremzedelerin üzerindeki mali yükü hafifletmek amaçlı uygulanıyor. Ülkemizdeki ekonomik kriz yüzünden su, elektrik ve doğal gaz tüketim fiyatları da arttı.  Dolayısıyla fatura tutarları önemli ölçüde arttı ve insanlar ödemekte zorlanmaya başladı.

Adana'daki depremzedelerin su faturalarında %50 indirim

Fatura Ödemelerine Devlet ve Belediye Desteği 



Devlet ve belediyeler fatura ödemeleri için insanlara yardım ediyor. Devlet elektrik ve doğal gaz, belediyeler ise su faturalarına yardımcı oluyor. Bu durum özellikle deprem gibi doğal afetlerden etkilenen bölgelerde önem taşıyor.

Başvuru Süreci

Doğalgaz ve elektrik tüketim desteği almak isteyenler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına başvurabilir. Başvuru e-devlet üzerinden T.C. kimlik kartı kullanılarak yapılıyor. Başvuru yapıldıktan sonra destek ödemeleri PTT'lerden alınabilir.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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