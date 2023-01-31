Evini satarken bunu yapan yandı! Bu yanlışın dönüşü yok: Eviniz elden gidebilir!







Satış Değerinden Az Maliyet







80 Binden Fazla Gayrimenkul

Sürekli olarak var olan gerçek değerde vergi toplayamama durumu yeniden gün yüzüne çıkmış bulunmaktadır. Çoğunlukta akaryakıt ve ötv üzerinde olan vergilerdeki hırsızlık şimdi ise gayrimenkuller üzerinde de yapılmaktadır.Gayrimenkul sektöründeki satış fiyatından daha az rakam kayda geçmesi ile vergi kaçırmaları başladı. Geçmişe göre günümüzde dijital devlet yapılandırılmasından dolayı bu durum kolayca tespit edilebiliyor olsa bile hırsızlar asla bıkmadan yapmaya devam etmektedir.Kira geliri sahiplerine ve emlakçılara özel yapılmakta olan incelemeler sonucunda 55bin şüpheli işlem gün yüzüne çıktı.Olması gerekenden fazla fiyat artışının yanında, alım-satım işlemleri sırasında da yanıltıcı beyanlar ortaya çıktığı için tüm emlakçılar takip altına alındı. Değerlendirme raporları kullanılarak yapılmaya başlanılan analizler sayesinde vatandaşlar zor durumdan kurtulmaya başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü ile oluşturulmuş olan RADAR sistemi sayesinde hırsızlara yakın takip bulunuyor. Bu yeni yazılım sayesinde 80 binden fazla mükellef yakalandı ve vergisel yükümlülükleri inceleme altına alındı.