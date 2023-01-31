GÜNDEM
31 Ocak 2023 - 21:30

Evini satarken bunu yapan yandı! Bu yanlışın dönüşü yok: Eviniz elden gidebilir!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan RADAR sistemiyle de mükellefler yakından takibe alındı. 80 bir şüpheli gayrimenkul var!

GÜNDEM
31 Ocak 2023 - 21:30
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Evini satarken bunu yapan yandı! Bu yanlışın dönüşü yok: Eviniz elden gidebilir!
TAKİP ETTAKİP ET


Sürekli olarak var olan gerçek değerde vergi toplayamama durumu yeniden gün yüzüne çıkmış bulunmaktadır. Çoğunlukta akaryakıt ve ötv üzerinde olan vergilerdeki hırsızlık şimdi ise gayrimenkuller üzerinde de yapılmaktadır.

Satış Değerinden Az Maliyet

Gayrimenkul sektöründeki satış fiyatından daha az rakam kayda geçmesi ile vergi kaçırmaları başladı. Geçmişe göre günümüzde dijital devlet yapılandırılmasından dolayı bu durum kolayca tespit edilebiliyor olsa bile hırsızlar asla bıkmadan yapmaya devam etmektedir.



Kira geliri sahiplerine ve emlakçılara özel yapılmakta olan incelemeler sonucunda 55bin şüpheli işlem gün yüzüne çıktı.

gayrimenkul

80 Binden Fazla Gayrimenkul

Olması gerekenden fazla fiyat artışının yanında, alım-satım işlemleri sırasında da yanıltıcı beyanlar ortaya çıktığı için tüm emlakçılar takip altına alındı. Değerlendirme raporları kullanılarak yapılmaya başlanılan analizler sayesinde vatandaşlar zor durumdan kurtulmaya başlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü ile oluşturulmuş olan RADAR sistemi sayesinde hırsızlara yakın takip bulunuyor. Bu yeni yazılım sayesinde 80 binden fazla mükellef yakalandı ve vergisel yükümlülükleri inceleme altına alındı.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ