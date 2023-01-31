Evini satarken bunu yapan yandı! Bu yanlışın dönüşü yok: Eviniz elden gidebilir!

Sürekli olarak var olan gerçek değerde vergi toplayamama durumu yeniden gün yüzüne çıkmış bulunmaktadır. Çoğunlukta akaryakıt ve ötv üzerinde olan vergilerdeki hırsızlık şimdi ise gayrimenkuller üzerinde de yapılmaktadır.
Satış Değerinden Az MaliyetGayrimenkul sektöründeki satış fiyatından daha az rakam kayda geçmesi ile vergi kaçırmaları başladı. Geçmişe göre günümüzde dijital devlet yapılandırılmasından dolayı bu durum kolayca tespit edilebiliyor olsa bile hırsızlar asla bıkmadan yapmaya devam etmektedir.
Kira geliri sahiplerine ve emlakçılara özel yapılmakta olan incelemeler sonucunda 55bin şüpheli işlem gün yüzüne çıktı.