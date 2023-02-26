Evini satmak isteyenler uyarıldı! İslam Memiş ısrarla o tarihi işaret etti!







İSLAM MEMİŞ'TEN EV SAHİPLERİNE UYARI







Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş vatandaşları sık sık dolar konusunda uyarırken yeni bir uyarı da ev sahipleri için geldi. Peki evini satmak isteyen vatandaşlar için öneriler nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında altın yükselmeye başlamış, dolar 19 seviyelerine yükselmişti. Bu yükselişin ardından dolar 18 TL'ye tekrar düştü. İslam Memiş deprem felaketi sonrasında ev sahipleri için açıklamalarda bulundu. Ev sahiplerinin kiralara yaptığı büyük zamların tamamen bir fırsatçılık olduğunu ve ev alacak insanlar için nakit para ihtiyacının birikimle karşılanması ve toprak satın alarak bu ihtiyaç giderilmesi gerektiğini belirtti.İslam Memiş 'Akıllı kentler ile ilgili açıklamalarım vardı, yeni dünya sistemine göre insanlar artık yeni şehirler görecek ülkemizde de imara izin verilen şehirler kurulacağını görüyorum. Vatandaşların toprak alması gerekiyor. Bunun iki sebebi var, birincisi tarım arazisi almak çünkü kıtlık ekonomisi var, ikincisi de yeni şehirlerin kurulacak olması. Kentsel dönüşüm hızlanırken sert ve katı kurallar da gelecek. Hep beraber göreceğiz. Benim eski evim var, bunu hemen elden satayım diyen vatandaşlar var. Kentsel dönüşüm içinde örneğin verilecek tutar 5 milyon TL olacak. Yatırımcı kişiler eski yerleri satmak zorunda kalıyor yeni bölgelere geçebilmek için. Takas yapan kişi iki kat kâr elde edecek ve bir rant sistemi olacak. Eskiyi satayım yenisini alayım mantığının gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Uzman kişiler gelip inceleme yapıyor. Riskli, yaşamayın ya da burası risksiz diyor. Rapor verilecek. Bu süreçte satılıp yenisinin alınacağına kiracı olarak vakit geçirmek daha sağlıklı bir karar olacaktır.' dedi.