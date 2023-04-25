Evini sil baştan yenilemek isteyenler dikkat! Devlet 750 bin TL'yi şipşak verecek: Başvuru yapmayan kalmasın!

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yarısı devletten kampanyası başlatıldı. Vatandaşın masrafının yarısı devlet tarafından karşılanacak! Peki şartlar neler? Başvurular ne zaman? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAMPANYASIKentsel Dönüşüm kapsamında evini yeniletmek isteyen kiracı ve ev sahipleri için başvurular e-Devlet sistemi üzerinden 26 Nisan ve 29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Özellikle İstanbul'da riskli konutların dönüşümlerinin sağlanması için yarısı devletten kampanyası başlatıldı. 2+1 evi olan vatandaşın maliyetinin 1.5 milyon TL olması durumunda 750 bin TL'si, 3+1 evi olan ve 1.8 milyon TL masrafı çıkan vatandaş için 900 bin TL tutarı devlet tarafından karşılanacak. Kalan miktar vatandaşa yüzde 0.79 faiz oranı ve 10 sene vade şeklinde krediyle verilecek.
750 bin TL ödeme alan kişinin aylık taksit ödemesi 5 bin 625 TL, 900 bin TL ödeme alan kişinin aylık ödemesi 6 bin 750 TL olacak. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında kira yardımları da 5 bin 250 TL'ye yükseltildi. Vatandaşlar ister kira yardımından isterlerse kredi desteğinden faydalanarak evlerini yenileyebilecek. Ev sahibi kişinin kredi için başvuru yaparken yanında olması gereken belgeler şu şekilde; Başvuru yapılacak Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınmış başvuru formu, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, evin bağımsız bölümünü gösteren tapu senedinin aslı ve fotokopisi, Nüfus Müdürlüğü tarafından alınmış ıslak imzalı nüfus kayıt örneği aslı, IBAN numarasının yazdığı hesap cüzdanı fotokopisi (Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü banka hesabının kamu bankalarına ait vadesiz ve Ziraat Bankası ya da Halkbank olması gerekiyor.)