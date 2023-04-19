Kredi
19 Nisan 2023 - 16:15

Evini sil baştan yenilemek isteyenler dikkat! O banka kesenin ağzını açtı: Tadilat işlemleri için 24 ay ertelemeli kredi verecek

Birçok ilde başlayan kentsel dönüşüm hareketliliği sonrasında bankalar harekete geçti. Evini yenilemek, güçlendirmek isteyen kişilere özel kredi verileceği açıklandı. İşte konuya ilişkin detaylar.

Kredi
19 Nisan 2023 - 16:15
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Evini sil baştan yenilemek isteyenler dikkat! O banka kesenin ağzını açtı: Tadilat işlemleri için 24 ay ertelemeli kredi verecek
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Ülkemizde yaşanan 2 büyük deprem faciasından sonra mega kentte Kentsel dönüşüme talep patlaması yaşanıyor. Bunun üzerine Esenler İlçesi Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul'da evini dönüştürmeyi arzulayan kişiler için bir kredi imkanı açıkladı. Bu açıklanan girişim ile, hayat şartlarını iyileştirmek isteyenlere destek vermek amaçlanıyor. Göksu’nun açıklamaları çok sayıda kesimde heyecanla karşılandı. Kredi ödemeleri nasıl ve ne zaman olacak? Ne kadar faiz ödenecek? İşte tüm detaylar…

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BÜYÜK DEPREMLERİN ARDINDAN SÜREÇ BAŞLADI



 

Ülkemizde 6 Şubat'ta meydana gelen ve bütün ülkeyi etkileyen yıkıcı depremlerden sonra hükümet Yurt genelinde depreme dayanacak şehirler inşa edebilmek için harekete geçti. Bilhassa Marmara Bölgesi'nde deprem riskine karşı kentsel dönüşümün hızlandırıldığı yoğun nüfuslu İstanbul'da, vatandaşlara yapılan kira yardımı destekleri artırıldı. Mega kentte 2000 yılından daha önceden inşa edilen 800.000'i aşan yaşlı bina olduğu biliniyor. Vatandaşları bu kentsel dönüşüm sürecine dahil etmek isteyen hükümet tarafından, bu süreci hızlandırmayı amaçlayan yeni teşvikler açıklandı. Bu teşviklerden en önemlisinin ise herkesi kentsel dönüşüme çekebilecek nitelikte olduğu görülüyor. Vatandaşlar için gayet avantajlı ve uygun olan bu kredi imkanı evini dönüştürmek, yenilemek ve sağlam bir evde yaşamaya devem etmek isteyen sakinler için yepyeni güzel olanaklar sunuyor.

 

YENİLEME KREDİSİNİN FAİZİ KAÇ OLACAK?


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Bu kredi teşviki kapsamında kentsel dönüşümden yararlanmak isteyen vatandaşlarımıza 2 sene vade ve yüzde 0,69 faiz oranıyla 1 milyon liralık kredi çekme imkanı sağlanacak.

Esenler İlçe Belediye Başkanı ve bunun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkanvekili olan Mehmet Tevfik Göksu, İstanbulluları mutlu edecek müjdeli bir haber verdi. Geçtiğimiz günler içerisinde yapılan İBB Meclisi Mart ayının ilk toplantısında konuşan Göksu, hazırlamış olduğu açıklamada evini dönüştürmek isteyen her ev sahibinin iki yıl vade ile 1 milyon lira ve yüzde 0,69 faizle krediye hak kazanacağını açıkladı. Göksu, sağlanacak bu imkanın evini yenileme hayali kuran ancak _#1# sebebiyle bu hayalini gerçekleştiremeyen kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu söyledi.

Bir Müjde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geldi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da ada bazında dönüşüm yapmak şirketlere yapı kredisi sağlayacak. Bu kredilerin içerikleri ise ilerleyen günler içerisinde Maliye ve Hazine Bakanı tarafından vatandaşlara bildirilecek. Göksu bunun, işletmelerin kente yatırım yapması ve büyümesi ile gelişmesine katkı yapması için büyük bir teşvik olanağı olduğunu dile getirirken İstanbul'a ve tüm ülkeye hayırlı olması temennisini sundu.

EDİTÖR
Yagmur ARAZ
Yagmur ARAZ
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