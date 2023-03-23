Evini sil baştan yenilemek isteyenlere müjde! Devlet size 100.000 TL para ayırdı: Almak için şartlara hemen bakın













Devletin Sosyal Yardım Programları Genişliyor

Yeni Rakamlar ve Şartlar Açıklandı

Bayram öncesi ev tadilatı ve eşya yardımı fırsatı için hemen başvurun! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından sunulan Hane Tadilat, Büyük Onarım ve Yapım Programı, ihtiyaç sahibi kişilere 35.000 TL ile 100.000 TL arasında ev onarım ve tadilat desteği sağlamaktadır. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından, barınma ve tadilat desteği yardımları artırılmıştır. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabilir.Tüm Türkiye'de, şehir fark etmeksizin evleri eskiyen ihtiyaç sahibi ailelere bayram öncesi 100.000 TL ev onarım yardımı ve eşya desteği verileceği müjdelendi. Hane Tadilat, Büyük Onarım ve Yapım Programı kapsamında sunulan desteklerle evlerinde tadilat ve onarım yapılması gereken ailelere maddi yardım sağlanacak. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden yapılabilecek olan programda, belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Devlet, evlerinde bakım ve tadilat ihtiyacı olan vatandaşlara ekonomik destek sağlamaya hazırlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Programı kapsamında verilen Hane Tadilat, Büyük Onarım ve Yapım Programı ile evlerinde oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız şartlarda yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar destekleniyor. Bu destek sayesinde evlerinin bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirilen vatandaşlar, sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanına sahip olacaklar.Türkiye'de birçok aile maddi sıkıntılarla mücadele ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından sunulan sosyal yardım programları giderek genişliyor. Bu programlar arasında yer alan Hane Tadilat, Büyük Onarım ve Yapım Programı ile evlerinde tadilat ve onarım ihtiyacı olan veya yeni eşya satın almak isteyen ihtiyaç sahibi ailelere sunulan destek, artan enflasyon rakamları nedeniyle güncellenerek daha yüksek rakamlarla ödeniyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Programı kapsamında Hane Tadilat, Büyük Onarım ve Yapım Programı kapsamında ihtiyaç sahibi kişilere yapılan ödemelerde yeni rakamlar ve belirlenen şartlar açıklandı. Program, yalnızca muhtaç durumda olan ve oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı için maddi destek sağlıyor. Sosyal yardımların genişletilmesi ve artırılması ile birlikte, programdan yararlanmak isteyen kişilerin belirli şartları taşıması gerekiyor. Hane Tadilat, Büyük Onarım ve Yapım Programı kapsamında destek verilecek tutarlar ise belirli şartlara göre değişiklik gösteriyor. Programa başvuran vatandaşlar, evlerinde yapılacak işlemler için 10.000 TL ila 35.000 TL arasında ekonomik destek alabilecekler. Bu destek ile evlerinde yapacakları tadilat ve onarım işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek olan vatandaşlar, sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanına sahip olacaklar. Program, ihtiyaç sahibi vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlarken, aynı zamanda evlerin değerini de arttıracak ve yaşam kalitesini yükseltecektir.