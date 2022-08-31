YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:03

Evini Yaktı, Dumandan Zehirlenip Öldü - Tekirdağ

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:03
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Evini Yaktı, Dumandan Zehirlenip Öldü - Tekirdağ


Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çeşitli rahatsızlıkları olduğu öne sürülen yaşlı adam, evini ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan zehirlenen adam hayata gözlerini yumdu.


Olay, sabah saat 07.15 sıralarında İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir takim sağlık problemleri olduğu ileri sürülen 76 yaşındaki Ö.Ö., evinin bir odasındaki eşyaları yakmak suretiyle yangın çıkardı. Alevler kısa sürede odayı sararken, çevre sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.




İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere sevk edilen polisler, çevre güvenliğini aldı. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan zehirlenen talihsiz adam kaza yerinde yaşamını yitirdi.


Tekirdağ Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsiye gönderildi. Olaya ilişkin soruşturma süreci başladı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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