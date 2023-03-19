Bakanlıkların ortaklığıyla beraber yeni planlamalar inşasında kentsel dönüşüme dair çalışmalar için alınan kararlar tek tek duyuruldu. Çalışmalar hızla devam ederken finans konusunda ise uygun teklifler ele alındı. Hızlandırma ve doğal afetlerle beraber hazırlık içerisinde düzenlenen destek paketlerinin detayları açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamalarda riskli alanların ve kendisi riskli yapıların malikleri için kentsel dönüşümle beraber yüklenici konut üreticileri için destek paketinin düzenlendiği belirtildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üzerinden eşgüdüm içerisinde maliklere dair finansman paket kapsamı belirtildi. Kişi başı 1.250.000 TL’ye kadar finansman imkanı sunuyor ve finansman maliyetinin 840 baz puan durumunda ise karşılaştırma söz konusu.
Kredi
19 Mart 2023 - 13:30
Evini yenilemek isteyenlere Bakanlık'tan güzel haber! 1 milyon 250 bin TL kredi dağıtımı başlıyor: Bu kısmını devlet ödeyecek!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla beraber Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kentsel dönüşüm projesi üzerinden konut üreticileri için destek paketlerini oluşturdu. 1 milyon 250 bin TL'ye yükselen destek paket ödemeleri için tüm detaylar belli oldu.
Kredi
19 Mart 2023 - 13:30