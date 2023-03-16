Evini yenilemek isteyenlere müjde! Yüklü miktarda kredi verilecek: Şimdi al 2 yıl sonra ödemeye başla!

Ülkemizde yaşanan 2 büyük deprem faciasından sonra mega kentte Kentsel dönüşüme talep patlaması yaşanıyor. Bunun üzerine Esenler İlçesi Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul'da evini dönüştürmeyi arzulayan vatandaşlar için bir kredi imkanı açıkladı. Bu açıklanan girişim ile, hayat şartlarını iyileştirmek isteyenlere destek olmak amaçlanıyor. Göksu’nun açıklamaları bir çok kesimde heyecanla karşılandı. Kredi ödemeleri nasıl ve ne zaman olacak? Ne kadar faiz ödenecek? İşte tüm detaylar…
BÜYÜK DEPREMLERİN ARDINDAN SÜREÇ BAŞLADI
Ülkemizde 6 Şubat'ta gerçekleşen ve bütün ülkeyi etkileyen yıkıcı depremlerden sonra hükümet ülke genelinde depreme dayanacak şehirler inşa etmek için düğmeye bastı. Bilhassa Marmara Bölgesi'nde deprem riskine karşı kentsel dönüşümün hızlandırıldığı yoğun nüfuslu İstanbul'da, vatandaşlara yapılan kira yardımı destekleri artırıldı. Mega kentte 2000 yılından daha önce inşa edilen 800.000'i aşan yaşlı bina olduğu biliniyor. Vatandaşları bu kentsel dönüşüm sürecine dahil etmek isteyen hükümet tarafından, bu süreci hızlandırmayı amaçlayan yeni teşvikler açıklandı. Bu teşviklerden en önemlisinin ise herkesi kentsel dönüşüme çekebilecek nitelikte olduğu görülüyor. Vatandaşlar için gayet avantajlı ve uygun olan bu kredi imkanı evini dönüştürmek, yenilemek ve sağlam bir evde yaşamaya devem etmek isteyen sakinler için yepyeni güzel fırsatlar sunuyor.