Kredi
16 Mart 2023 - 23:00

Evini yenilemek isteyenlere müjde! Yüklü miktarda kredi verilecek: Şimdi al 2 yıl sonra ödemeye başla!

6 Şubat'ta Yaşanan deprem felaketlerinin ardından İstanbul’da kentsel dönüşüm hareketliliği başladı. Bu arada evlerini dönüştürmek isteyenlere de yeni kredi destekleri açıklandı. İşte o kredinin detayları..

Kredi
16 Mart 2023 - 23:00
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Evini yenilemek isteyenlere müjde! Yüklü miktarda kredi verilecek: Şimdi al 2 yıl sonra ödemeye başla!
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Ülkemizde yaşanan 2 büyük deprem faciasından sonra mega kentte Kentsel dönüşüme talep patlaması yaşanıyor. Bunun üzerine Esenler İlçesi Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul'da evini dönüştürmeyi arzulayan vatandaşlar için bir kredi imkanı açıkladı. Bu açıklanan girişim ile, hayat şartlarını iyileştirmek isteyenlere destek olmak amaçlanıyor. Göksu’nun açıklamaları bir çok kesimde heyecanla karşılandı. Kredi ödemeleri nasıl ve ne zaman olacak? Ne kadar faiz ödenecek? İşte tüm detaylar…

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BÜYÜK DEPREMLERİN ARDINDAN SÜREÇ BAŞLADI



 

Ülkemizde 6 Şubat'ta gerçekleşen ve bütün ülkeyi etkileyen yıkıcı depremlerden sonra hükümet ülke genelinde depreme dayanacak şehirler inşa etmek için düğmeye bastı. Bilhassa Marmara Bölgesi'nde deprem riskine karşı kentsel dönüşümün hızlandırıldığı yoğun nüfuslu İstanbul'da, vatandaşlara yapılan kira yardımı destekleri artırıldı. Mega kentte 2000 yılından daha önce inşa edilen 800.000'i aşan yaşlı bina olduğu biliniyor. Vatandaşları bu kentsel dönüşüm sürecine dahil etmek isteyen hükümet tarafından, bu süreci hızlandırmayı amaçlayan yeni teşvikler açıklandı. Bu teşviklerden en önemlisinin ise herkesi kentsel dönüşüme çekebilecek nitelikte olduğu görülüyor. Vatandaşlar için gayet avantajlı ve uygun olan bu kredi imkanı evini dönüştürmek, yenilemek ve sağlam bir evde yaşamaya devem etmek isteyen sakinler için yepyeni güzel fırsatlar sunuyor.

 

YENİLEME KREDİSİNİN FAİZİ KAÇ OLACAK?


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Bu kredi teşviki kapsamında kentsel dönüşümden faydalanmak isteyen vatandaşlarımıza 2 sene vade ve yüzde 0,69 faiz oranı ile 1 milyon liralık kredi çekme imkanı sağlanacak.

Esenler İlçe Belediye Başkanı ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkanvekili olan Mehmet Tevfik Göksu, İstanbulluları sevindirecek müjdeli bir haber verdi. Geçtiğimiz günlerde yapılan İBB Meclisi Mart ayının ilk toplantısında konuşan Göksu, yaptığı açıklamada evini dönüştürmek isteyen her ev sahibinin iki yıl vade ile 1 milyon lira ve yüzde 0,69 faizle krediye hak kazanacağını açıkladı. Göksu, sağlanacak bu imkanın evini yenileme hayali kuran ama maddi imkansızlıklar sebebiyle bu hayalini gerçekleştiremeyen vatandaşlar için kaçırılmayacak bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

Bir Müjde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geldi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da ada bazında dönüşüm yapmak şirketlere yapı kredisi sağlayacak. Bu kredilerin içerikleri ise ilerleyen günlerde Maliye ve Hazine Bakanı tarafından vatandaşlara bildirilecek. Göksu bunun, işletmelerin kente yatırım yapması ve büyümesi ile gelişmesine katkıda bulunması için büyük bir teşvik olanağı olduğunu dile getirirken İstanbul'a ve tüm ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

EDİTÖR
Yagmur ARAZ
Yagmur ARAZ
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