Evinin tapusu olanlar aman dikkat! Bu tarihi sakın kaçırmayın







2023 EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU







KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDER?

MUAFİYET ŞARTINI TAŞIMIYORSANIZ EMLAK VERGİSİ ZORUNLU!

Milyonlarca vatandaşın büyük bir merakla beklediği emlak vergisi ödeme tarihleri belli oldu ve ödeme için belediyelere başvurulması gerekiyor.Yeni yılın başlaması ile birlikte, milyonlarca tapu sahibi vatandaşın ilgilendiği 'emlak vergisi' ödeme tarihleri tekrar gündemde. Bu tarihler, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği, açıklanmıştır.Türkiye sınırlarındaki tüm binalar, arsalar ve araziler emlak vergisi yükümlülüğü altındadır, Emlak Vergi Kanunu'na göre. Her yıl belediyeler tarafından düzenli olarak tahsil edilir ve tek seferde ya da iki eşit taksit halinde ödenir. Beyanname doldurmak da gereklidir. İlk taksit mart, nisan ve mayıs aylarında yapılırken, ikinci taksit kasım ayında ödenir.Gayrimenkul sahipleri, emlak vergisi muafiyet şartlarını taşımazlarsa, belirlenen tarihlerde vergi ödemesi zorunludur. Belirtilen süre içinde ödeme yapılmazsa, 1.6 oranındaki faiz cezası ile karşılaşabilirsiniz. Bununla birlikte, emlak vergisinden muafiyetten faydalanabilecek kesimler de bulunmaktadır. Tek konut sahipleri, brüt 200 metrekareyi aşmayan; geliri emekli maaşı dışında başka hiçbir kaynaktan olmayan vatandaşlar, şehit yakınları ve gaziler emlak vergisi ödemelerinden muaf tutulmaktadır. Muafiyetten faydalanmak için, mülkün kaydedildiği belediyeye gitmeniz ve başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuru sırasında verilen formun eksiksiz doldurulması önemlidir. Belediyeden alınan yanıt sonucunda, muafiyetten faydalanıp faydalanamayacağınız öğrenebilirsiniz