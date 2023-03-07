Evinin tapusu olanlar dikkat! O tarihe kadar başvurmayanın hakkı yanacak













Tapusu olan herkesi ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Hisseli tapu sahiplerine, tapuda öncelik hakkı için yapılan açıklamada başvuru süresinin önemine dikkat çekildi ve yasal süre içinde başvuru yapmayan kişilerin haklarını kaybedeceği belirtildi. Bu nedenle tapu sahibi olanlar son güne bırakmamalı ve süreyi kaçırmamalıdır.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki tüm tapu kayıtlarını tutmak ve işlemleri gerçekleştirmekle yetkilidir. Taşınmaz mallar üzerindeki hak ve yetkiler tapu belgesi ile kaydedilir. Tapu yalnızca 1 kişi üzerine kayıtlı olabileceği gibi birden fazla kişi üzerine de olabilir. Müstakil tapu ve hisseli tapu olmak üzere 2 türde isimlendirilen tapular arasında fark vardır. Hisseli tapu, taşınmaz üzerindeki tasarruf yetkisinin birden çok şahıs üzerine olduğunu gösterir. Hisseli tapunun satışı, hissedarların ortak satış kararına bağlı olacak şekilde yapılır ve yasal süreçlere uyulması gerekir. Tapusu hisseli olanlar için önemli bir uyarı yapıldı. Hisseli tapu sahiplerine, ön alım hakkı için başvuru süresinin sona ermesine dikkat edilmesi gerektiği hatırlatıldı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kanunla belirlenen zaman içinde başvurmayan şahısların haklarını kaybedeceği bildirildi. Hisseli tapularda taşınmaz mallar üzerindeki hak ve yetkiler, tapu belgesi ile kayıt altına alınıyor. Hisseli tapularda şufa hakkı bulunduğu ve bu hakkın hissedarlara ön alım hakkı tanıdığı ifade edildi. Ancak hisseli tapularda alım için belirlenen süre sınırına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, hisseli tapuda yapılan satışlarda diğer hissedarların haberdar edilmemesi durumunda, hissedarlara ön alım talepli dava açma hakkı bulunduğu belirtilerek, mağduriyet yaşanmaması için diğer hissedarlardan feragatname alınması gerektiği önerildi.