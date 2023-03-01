Evinin tapusu olanlara duyuruldu! 1 Mart itibarıyla başladı: O tarihe kadar yapılması gerekiyor

Tapu sahibi olan vatandaşları ilgilendiren açıklama geldi. Açıklamaya göre, internet üzerinden yapı durum tespiti için 1 Mart tarihiyle birlikte başvuru yapmak mümkün. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de ikamet eden vatandaşlar adına yaptığı açıklamada, bireylerin oturmakta oldukları bina için herhangi bir ücret ödemeden kimlik belgesi çıkartabileceklerini dile getirdi.
Yapı durum tespiti için başvuru yapan bütün vatandaşların bina kimlik belgelerinin ücret alınmadan çıkartılacağını belirten Tunç Soyer, "İzmir İli genelindeki, mevcut ruhsatlı yapıların durum tespiti için tarama yöntemiyle ön inceleme yapılacaktır" dedi. Yapılan bilgilendirme kapsamında, başvurular oybirliği halinde karar verilen Apartman Yönetim Kurulu kararı ile onaylanacaktır. Başvuru yapmak için tıklayınız.
Vatandaşlar, tapu bilgilerinin mevcut olmaması durumunda e-Devlet Tapu Sorgulama ekranından giriş yaparak bilgilerine ulaşabilirler. Adres bilgileri işlenirken dış kapı numarası ya da cadde/sokak bilgilerinin listede yer almaması halinde harita üzerinden bina konumunun seçilmesi gerekmektedir.