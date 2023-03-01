Finans
01 Mart 2023 - 16:41

Evinin tapusu olanlara duyuruldu! 1 Mart itibarıyla başladı: O tarihe kadar yapılması gerekiyor

Yapı durum tespiti almak isteyen vatandaşlar için iyi haber! Başvurular başladı. Hangi tarihe kadar başvuru yapmak gerekiyor? İşte detaylar...

Finans
01 Mart 2023 - 16:41
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Evinin tapusu olanlara duyuruldu! 1 Mart itibarıyla başladı: O tarihe kadar yapılması gerekiyor
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Tapu sahibi olan vatandaşları ilgilendiren açıklama geldi. Açıklamaya göre, internet üzerinden yapı durum tespiti için 1 Mart tarihiyle birlikte başvuru yapmak mümkün.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de ikamet eden vatandaşlar adına yaptığı açıklamada, bireylerin oturmakta oldukları bina için herhangi bir ücret ödemeden kimlik belgesi çıkartabileceklerini dile getirdi.



İzmir

Yapı durum tespiti için başvuru yapan bütün vatandaşların bina kimlik belgelerinin ücret alınmadan çıkartılacağını belirten Tunç Soyer, "İzmir İli genelindeki, mevcut ruhsatlı yapıların durum tespiti için tarama yöntemiyle ön inceleme yapılacaktır" dedi.

Yapılan bilgilendirme kapsamında, başvurular oybirliği halinde karar verilen Apartman Yönetim Kurulu kararı ile onaylanacaktır.

Başvuru yapmak için tıklayınız.

Vatandaşlar, tapu bilgilerinin mevcut olmaması durumunda e-Devlet Tapu Sorgulama ekranından giriş yaparak bilgilerine ulaşabilirler.

Adres bilgileri işlenirken dış kapı numarası ya da cadde/sokak bilgilerinin listede yer almaması halinde harita üzerinden bina konumunun seçilmesi gerekmektedir.

Başvuru yapmak için hangi belgeler gerekmektedir?

Başvuru yapacak vatandaşların, formlarında kişisel bilgilerine ve binalarına dair bilgilere yer vermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte Apartman Yönetim Kurulu Kararı ile Yapı Ruhsatı veya Yapı Kullanım Belgesi'nin de bulunması gerekmektedir. 

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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