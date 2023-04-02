Aktüel
02 Nisan 2023 - 18:00

Evinin yakınında Migros olan koşsun! Komili ayçiçek yağı 139 TL'ye düştü: Böyle indirim bir daha gelmez!

Migros, Ramazan ayına özel büyük bir indirim kampanyası başlatarak müşterilerine temel ürünlerini indirimli fiyatlarla satın alma fırsatı sundu. İndirim kampanyası ayçiçek yağından tuvalet kağıdına, sucuktan diğer gıda maddelerine kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor.

Aktüel
02 Nisan 2023 - 18:00
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Evinin yakınında Migros olan koşsun! Komili ayçiçek yağı 139 TL'ye düştü: Böyle indirim bir daha gelmez!
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Migros, Ramazan için İndirim Kampanyası Başlattı 



Migros, Ramazan ayına özel büyük bir indirim kampanyası başlatarak müşterilerine temel ürünlerini indirimli fiyatlarla satın alma fırsatı sundu. İndirim kampanyası ayçiçek yağından tuvalet kağıdına, sucuktan diğer gıda maddelerine kadar geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor. Kampanyanın öne çıkan ürünlerinden biri de indirimli ayçiçek yağı. Migros, 5 litre Komili Ayçiçek yağını 155 TL olan normal perakende satış fiyatından önemli bir indirimle sadece 139,90 TL'ye sunuyor. Ayçiçek yağındaki indirim müşterilerden büyük ilgi gördü ve birçok kişi üründen litrelerce satın aldı.

Migros, Ramazan için İndirim Kampanyası Başlattı



Ramazan indirim kampanyası 5 Nisan'a kadar devam edecek ve en çok satan ürünlerde özel indirimler sunacak. Kampanya, gıda tüketiminin arttığı mübarek Ramazan ayında müşterilerin tasarruf etmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Migros, müşterilerinin dikkatini çekmek ve satışlarını artırmak için düzenli olarak indirim kampanyaları düzenliyor. Migros, Ramazan ayı indirim kampanyası kapsamında ayçiçek yağının yanı sıra farklı markaların çeşitli ürünlerinde indirimli fiyatlar sunuyor. İndirimli ürünlerden bazıları ve fiyatları şöyle;

Migros, Ramazan için İndirim Kampanyası Başlattı

Yayla marka uzun taneli piring (2 kg) - 36 TL

Komili riviera zeytinyağı (2 It) - 184 TL

Tat baldo piring (2 kg) - 84,90 TL

Tirebolu 42 Özel üretim siyah çay (1 kg) - 64 TL

Torku beyaz peynir (900 g) - 109 TL

Banvit bütün piliç (1 kg) - 45,90 TL

Tavuk baget (1 kg) - 55,90 TL

Namet marka cemeni styrilmis pastirma (130 gr) - 129,90 TL

Polonez marka emmek (240 g) - 99,90 TL

Pınar marka tereyağı (1 kg) - 219 TL

Komili marka sızma zeytinyağı (2 It) - 199,90 TL

Selpak Deluxe Pamuk Katkılı Tuvalet Kağıdı (41u) - 24,90 TL

Selpak marka dev havlu (1 adet) - 20,90 TL

Migros indirim kampanyası, müşterilerine temel ürünlerini uygun fiyatlarla satın alma fırsatı sunuyor. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan ürünlerdeki indirimler Ramazan ayı boyunca devam edecek.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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