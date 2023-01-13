YAŞAM
13 Ocak 2023 - 10:45

Evinizde 4 kişi yaşıyorsa derdinize derman olacak! Hükümetten ailelere kira yardımı: Alanlar ay sonunu güle oynaya getiriyor

Son zamanlar da ekonomik zorluklarla mücadele eden ülkemizde Devlet çok çocuklu ailelere destek programları sunarak gelir seviyesini normalle döndürmeye başladı. Bu desteklere bir yenisi daha eklendi. İşte detaylar…

YAŞAM
13 Ocak 2023 - 10:45
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Evinizde 4 kişi yaşıyorsa derdinize derman olacak! Hükümetten ailelere kira yardımı: Alanlar ay sonunu güle oynaya getiriyor

DEVLET TARAFINDAN 1-5 KİŞİLİK AİLESİ OLANLARA KİRA YARDIMI BAŞLADI. ALANLAR, ALMAYANLARA haber VERSİN!



Öncelikle çocuklu ailelerin maddi sıkıntıları çocukları psikolojik, fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak etkilemekte ve Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı bunu önlemek için ödenekler ayırarak çözmeye çalışmaktadır. Bu sorunu çözmek için başlatılan yardımın 5 ve 5'ten fazla kişiden oluşan aileler için bir çözüm olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz.

Devletin de desteğiyle aileler daha rahat bir hayat yaşayabiliyor, üzerlerindeki yük bir nebze de olsa kalkıyor. son dakika sosyal yardım parası yapılacağının duyurulması, ailelerin yüzünü güldüren şeylerden birisi oldu. Bu nedenle, aile desteği için elektronik başvurunun arama motoruna girilmesi halinde, başvuruda bulunduktan sonra yoksul aileler için bu yardımı almak mümkündür.



yardım

SOSYAL YARDIM PARASINI KİMLER ALABİLMEKTEDİR?

Sosyal yardım dan yararlanabilmek için aile bireylerinin öncelikle T.C. Kimlik numaralarının beyanı sonucunda başvuru yapılmalıdır. Başvurunun onaylanmasından sonra PTT işyerlerinden gelen bu paranın aileler için çok faydalı bir yardım olduğu açıkça görülüyor. Yardım alan ailelerin gelir düzeyi belirlendikten sonra yardım almasına engel bir durum yoksa yardım her ay düzenli olarak yatırılır.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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