YAŞAM
13 Ocak 2023 - 10:45
Evinizde 4 kişi yaşıyorsa derdinize derman olacak! Hükümetten ailelere kira yardımı: Alanlar ay sonunu güle oynaya getiriyor
Son zamanlar da ekonomik zorluklarla mücadele eden ülkemizde Devlet çok çocuklu ailelere destek programları sunarak gelir seviyesini normalle döndürmeye başladı. Bu desteklere bir yenisi daha eklendi. İşte detaylar…
YAŞAM
13 Ocak 2023 - 10:45
DEVLET TARAFINDAN 1-5 KİŞİLİK AİLESİ OLANLARA KİRA YARDIMI BAŞLADI. ALANLAR, ALMAYANLARA haber VERSİN! Sosyal yardım dan yararlanabilmek için aile bireylerinin öncelikle T.C. Kimlik numaralarının beyanı sonucunda başvuru yapılmalıdır. Başvurunun onaylanmasından sonra PTT işyerlerinden gelen bu paranın aileler için çok faydalı bir yardım olduğu açıkça görülüyor. Yardım alan ailelerin gelir düzeyi belirlendikten sonra yardım almasına engel bir durum yoksa yardım her ay düzenli olarak yatırılır.
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