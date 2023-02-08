Türkiye yasta... Vatandaşlar fay hatları hakkında bilgi arıyor. Yıkıcı depremin ardından halk, bölgelerindeki fay hatlarını merak ediyor. 2023 yılında İzmir ve diğer bölgelerde yaşayanlar e-Devlet sistemini kullanarak evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini kontrol edebilecek. Depremlerle ilgili endişeler artmaya devam ederken, pek çok kişi gelecekteki sismik faaliyet olasılığına karşı bilgi sahibi olmak ve hazırlıklı olmak istiyor.
YAŞAM
08 Şubat 2023 - 20:45
Evinizin altından fay hattı geçiyor olabilir! Tek tıkla hemen öğrenin
2023 yılında İzmir ve diğer bölgelerde yaşayanlar e-Devlet sistemini kullanarak evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini kontrol edebilecek.
YAŞAM
08 Şubat 2023 - 20:45
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