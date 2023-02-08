Evinizin altından fay hattı geçiyor olabilir! Tek tıkla hemen öğrenin

















Fay Hattı Sorgulama e-Devlet Sistemi ile Çok Kolay

İşte sorgulamanın nasıl yapılacağı:

Sorgulama için e-devlet:

Türkiye yasta... Vatandaşlar fay hatları hakkında bilgi arıyor. Yıkıcı depremin ardından halk, bölgelerindeki fay hatlarını merak ediyor. 2023 yılında İzmir ve diğer bölgelerde yaşayanlar e-Devlet sistemini kullanarak evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini kontrol edebilecek. Depremlerle ilgili endişeler artmaya devam ederken, pek çok kişi gelecekteki sismik faaliyet olasılığına karşı bilgi sahibi olmak ve hazırlıklı olmak istiyor.AFAD tarafından sunulan Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması, vatandaşların evlerinin altındaki fay hatlarını kolayca kontrol etmelerine olanak sağlıyor.1. Adım: T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle e-Devlet sistemine giriş yapın. 2. Adım: e-Devlet portalı üzerinden Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulamasına erişin. 3. Adım: Konum bilgilerinizi girin ve bölgedeki fay hatlarını kontrol edin."