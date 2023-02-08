YAŞAM
08 Şubat 2023 - 20:45

Evinizin altından fay hattı geçiyor olabilir! Tek tıkla hemen öğrenin

2023 yılında İzmir ve diğer bölgelerde yaşayanlar e-Devlet sistemini kullanarak evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini kontrol edebilecek.

YAŞAM
08 Şubat 2023 - 20:45
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Evinizin altından fay hattı geçiyor olabilir! Tek tıkla hemen öğrenin


 

Türkiye yasta... Vatandaşlar fay hatları hakkında bilgi arıyor. Yıkıcı depremin ardından halk, bölgelerindeki fay hatlarını merak ediyor. 2023 yılında İzmir ve diğer bölgelerde yaşayanlar e-Devlet sistemini kullanarak evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini kontrol edebilecek. Depremlerle ilgili endişeler artmaya devam ederken, pek çok kişi gelecekteki sismik faaliyet olasılığına karşı bilgi sahibi olmak ve hazırlıklı olmak istiyor.



 

fay hattı


Fay Hattı Sorgulama e-Devlet Sistemi ile Çok Kolay

AFAD tarafından sunulan Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması, vatandaşların evlerinin altındaki fay hatlarını kolayca kontrol etmelerine olanak sağlıyor. 

 

İşte sorgulamanın nasıl yapılacağı:

1. Adım: T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle e-Devlet sistemine giriş yapın.

2. Adım: e-Devlet portalı üzerinden Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulamasına erişin.

3. Adım: Konum bilgilerinizi girin ve bölgedeki fay hatlarını kontrol edin."

 

Sorgulama için e-devlet: 

https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir?oauthClientId=824612ca-ff05-4cef-b74a-446363af1669&continue=https%3A%2F%2Fgiris.turkiye.gov.tr%2FOAuth2AuthorizationServer%2FAuthorizationController%3Fresponse_type%3Dcode%26client_id%3D824612ca-ff05-4cef-b74a-446363af1669%26state%3Drandom_value%26scope%3DKimlik-Dogrula%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Ftdth.afad.gov.tr%252FTDTH%252FloginControl.xhtml

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ