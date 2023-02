Evinizin depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmenin bedeli bu miktar! Fahiş fiyatı gören tek tek vazgeçiyor: Daha basit bir yolu var!

BİR EVİN SAĞLAMLIĞINI TEST ETMEK 100 BİN LİRA!













Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerden sonra vatandaşların en çok merak ettikleri konuların başında kendi evlerinin deprem için dayanıklı olup olmadığı geliyor. Evlerinin sağlığını test ettirmek isteyen vatandaşlar bu test için ise tam tamına 100 bin lirayı gözden çıkarmak durumunda."Asrın felaketi" olarak literatüre giren Kahramanmaraş depremleri çok büyük bir yıkıma neden oldu. Dolayısıyla bir çok vatandaşta bu depremlerin ürkütücü yıkımlarından korktuğu için evinin sağlam olup olmadığını test etmek istiyor. Ancak bu testi yaptırmak 20 bin ila 100 bin lira arasında değişiyor. Türkiye’de 13 milyon insanı etkileyen depremlerde on binlerce can kaybı yaşandı. Depremden sonra Türkiye İnşaat Mühendisleri Odaları Birliği ve birliğe bağlı çalışan meslek odalarında ise telefonlar susmaz oldu. Binaların deprem karşısında dayanıklı olup olmadığının ölçümlendiğini belirten Antalya İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Soner Akdoğan vatandaşların nasıl hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Deprem dayanıklılık testlerinin binanın fiziki özelliği ve yüksekliğine göre değişkenlik gösterdiğini belirten Akdoğan, vatandaşların 20 bin lira ile 100 bin lira arasında parayı gözden çıkarması gerektiğini belirtti. Kahramanmaraş başta olmak üzere 10 ilde etkili olan depremde yıkılan bina sayısı ve ölen insan sayısı çok fazla. Tüm Türkiye’yi yasa boğan bu felaket karşısında herkesin etkilendiğini belirten Akdoğan deprem sonrasında insanların en çok dayanıklılık testi için ilgili kurumlara ulaştığını belirti.Türkiye’nin 1999 depreminden sonra yaşadığı en yıkıcı deprem olarak tarihe kazınan 6 Şubatta yaşanan depremin tekrar etmemesini umut eden Antalya İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Soner Akdoğan 1999 yılından sonra bazı düzenlemelerin yapıldığını ancak mühendislik anlamında geriye doğru bir gidişin de olduğunu aktardı. Vatandaşların ve inşaatı yapan kişilerin en büyük eksiklerinin bilinçlenmeme olduğuna dikkat çeken Akdoğan, “Afet bilinci sel- yangından, çığ düşmesine kadar ne varsa afetlerin tamamı bir ders olarak çocuklara okutulması ve bir afet bilincinin topluma kazandırılması gerekiyor. 7'den 70'e anasınıfındaki çocuktan idareci ve belediye başkanlarına, siyasi karar vericilere kadar herkesin afetlerin önemi, bilincini kavraması gerekiyor. Önümüzdeki yılı bile beklemeden müfredata zorunlu ders olarak alınmalıdır" dedi.Türkiye'de riskli yapı stoğunun sayı bakımından çok fazla olduğunu ama nicel olarak bu sayının bilinmediği üzerinde duran Akdoğan, “Bir depremde ne kadar göçme yaşanacak ve ne kadar vatandaşımız enkaz altında kalabilir, yapı stokunu bilmemiz lazım. AFAD'ın 2019'da oluşturduğu İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) için tüm belediyelere ödev verildi. İzmir, Eskişehir, İstanbul ve Antalya buna başladı. Ama diğer belediyelerde herhangi bir çalışma duymadım. İRAP esasında üniversiteler, yerel belediyeler, STK'lar, meslek odaları tüm kurumlara görev biçiyor ama organizasyonunu büyükşehir belediyesi yapıyor. Ağustostan bu yana bir kez çalıştaya davet edildik, daha derli toplu, tüm aktörler toplanıp birlikte hareket ederek yol haritası çizilmeliydi. Antalya'da bunun duyurusu yapıldı ama yol haritasının çok sağlıklı ilerlediğini söyleyemem" dedi.2000'den önceki yapıların sağlıksız denemeyeceği gibi 2000 den sonraki yapılarında sağlıklıdır denmesi doğru değil diyen Akdoğan, “Her depremden sonra İMO'ların telefonları susmaz. 'Bizim binamız riskli mi, değil mi' sürekli telefonlar alırız. Bu hizmeti veren mühendislik firmalarının telefonları da susmaz ama 2 ay sonra her şey unutulur" diye belirtti.Vatandaşlarda evin sağlam olup olmadığı ile alakalı olarak genel bir kanısının olduğunu belirten Akdoğan, insanlarda bilinçsiz bir güven duygusunun da olduğuna vurgu yaptı. Akdoğan ayrıca şunları söyledi: “Kendim işin içindeyim ve bende bu güven yok. Ama vatandaş duvara çerçeve asarken, belki bir kolona denk geliyor, 'Biz bunun sıvasına çiviyi çakamadık' diye yapının sağlam olduğunu duvara çaktığı çividen anlıyor. Yaşanan can kayıpları, manevi ve maddi yıkımın karşılığı yok. Çok cüzi rakamlara yapılabilecek işlemleri sadece duvara çivi çakma metoduyla binalarının sağlam olduğunu anlayan vatandaşlarımızın bilinçlenmesi lazım. Özellikle 2000 önceki yapılardaki vatandaşlarımızın daha duyarlı, bilinçli olması gerekiyor."Yapıların depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda yeterlilik testlerinin yapılması gerektiğini belirten Akdoğan vatandaşa önemli iki konudan bahsetti. İnsanların izleyecekleri yol hakkında konuşan akdoğan şunları kaydetti: "Birincisi 6306 sayılı ‘Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi’ hakkında kanun kapsamında bu işi yapan firmalar var ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetkilendirdiği ve internet sitesinde görülebilir. Bu resmi bir işlem, gittiniz 6306 sayılı yasa kapsamında başvurunuzu yaptınız, binanız riskli ise 2 ay içinde binanın boşaltılması, yıkılması ve kendi imkanlarınız veya bir müteahhitle anlaşıp binayı tekrar yapmanız gerekiyor. Bu süreç yapınız riskliyse dönüşü olmayan ama hızlı aksiyon alınan bir süreç. İkinci yöntem, vatandaş gayriresmi, kendi binasının durumunu öğrenmek için bir tespit yaptırabilir. Hem Bakanlık hem İMO'dan bu firmaları öğrenebilir ve binalarının durumunu tespit ettirebilirler. Kendileri daha esnek bir yol haritası çizebilir. Burada güçlendirme de değerlendirilebilir. Her yapının yıkılacağı düşünülemez. Çok çeşitli güçlendirme metotları var ve bunlarda eskisi kadar çok pahalı değil. Bu işin tespitini yapmakta insanların gözünü korkutacak, çok afaki rakamlar değil. Karşısında kaybedebileceğimiz can, maddi ve manevi kayıpların bir karşılığı yok. O yüzden bu iki yöntemden birini tercih ederek tespitlerini yaptırmaları gerektiğini düşünüyoruz. Depreme dayanıklılık testi ücretleri de binanın yüksekliği ve özelliğine göre 20 bin TL'den başlayıp 100 bin TL'ye kadar çıkabiliyor."