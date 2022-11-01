YAŞAM
01 Kasım 2022 - 12:06

Evlat edinmek için ne yapmak gerekiyor, nasıl evlat edinilir? Evlat edinme başvuruları nereye ve nasıl yapılır? Evlat edinme başvuru şartları

Anne ve baba olmak için evlat edinme yöntemini tercih edenler, evlat edinmenin detaylarını araştırıyor. Peki, evlat edinmek için ne yapılmalı? Evlat edinme başvuruları nereye ve nasıl yapılır? İşte detaylar...

YAŞAM
01 Kasım 2022 - 12:06
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Evlat edinmek için ne yapmak gerekiyor, nasıl evlat edinilir? Evlat edinme başvuruları nereye ve nasıl yapılır? Evlat edinme başvuru şartları


Evlat edinmek çok önemli bir konudur. Bu yüzden evlat edinmek isteyenlerin bu konuyu çok ince düşünmesi ve kesinlikle emin bir şekilde karar vermesi gerekiyor.

EVLAT EDİNME HAKKI KİMLERE VERİLİR?

- T.C vatandaşı olan,



- 35 yaşını dolduran,

- Öz çocuğu olmayan,

- Minimum okur yazar düzeyinde olan herkesin evlat edinme hakkı vardır.

EVLAT EDİNME ŞARTLARI NELER?

- Çocuğun evlatlık alan kişilerce minimum 1 sene bakılmış olması,

- Evlat edinmenin çocuğun yararına olması,

- Evlat edinen kişiyle evlatlık verilen çocuk arasında maksimum 40 yaş fark olması,

- Ayırt etme gücü bulunan çocuktan rıza alınması, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 311 inci ve 312. maddelerinde yer alan hükümler hariç, 309. maddede belirtilen biçimde çocuğun anne ile babasının rızasının alınması,

- Çocuğun vesayet altında olması durumunda, Türk Medeni Kanunu 397. maddede öngörülen vesayet dairesinin izninin alınması,

- Eşlerin minimum 5 yıldır evli olması ve ikisinin de 30 yaşını tamamlamış olması gibi şartlar aranmaktadır.

 evlat edinme şartları

EVLAT EDİNME BAŞVURULARI NEREYE YAPILIYOR?

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan herkes evlat edinmek için yaşadıkları bölgedeki il sosyal hizmetler müdürlüğüne başvuruda bulunabilir. Başvuru esnasında sizden bazı belgeler istenecektir. Bu belgeler şunlardır:

- 2 aylık nüfus olayı ve sabıka kayıt örneği,

- Mal gelir belgesi,

- İkametgah ve öğrenim belgesi

- Sağlık raporu

Bu belgelerle birlikte başvuru yapıldığında aileye altı ay içerisinde ev ziyareti gerçekleştirilir. Başvuru yapan kişinin ve birlikte yaşadıkları kişilerin, kişilik, eğitim, kültürel özellikleri ve sağlık-ekonomik durumları gibi konular değerlendirilir. Sosyal hizmet uzmanın hazırladığı sosyal inceleme raporunun sonucunda başvurusu onaylanan kişilere bu durum yazılı biçimde bildirilir.

Başvuru şartlarına uymayanlar ile sosyal inceleme yapılmasına imkan vermeyenlerin dosyaları işlemden kaldırılır ve geçerli mazereti olanları dosyası askıya alınır. 

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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