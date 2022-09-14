GÜNDEM
14 Eylül 2022 - 12:44

Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: 'Fırsat bulduğun an kaç gel'

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini bin 108'inci gününde kararlılıkla sürdürüyor.

GÜNDEM
14 Eylül 2022 - 12:44
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Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: 'Fırsat bulduğun an kaç gel'

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 108'inci gününde devam etmekte.

2019'da kaçırılan oğlu Yusuf Begdaş için oturma eylemini sürdüren baba Celil Begdaş, oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor. Oğlunun HDP il binasından dağa kaçırıldığını iddia eden Begdaş, “Oğlum 5 Mayıs 2019'da Diyarbakır HDP il binasından götürüldü. Çocuğumu HDP ‘den başka kimse götürmedi. HDP olmasa bu ailelerin çocukları gidemezdi. İnsan haklarından bahsediyor HDP'li yetkililer, hepsi yalan söylüyor. 3 yıl önce oğlumu götürdüler. Suriye'de oğlumu bırakmıyorlar. HDP'den başka kimseyi suçlamıyorum. Oğlumun montu ve kimliği HDP binasından çıktı" dedi.

"Oğluma sesleniyorum, bunlar hiçbir zaman Kürtleri temsil etmiyor" diyen Begdaş, "Tam tersi bunlar Kürtlerin düşmanıdır. Siz hangi akla hizmet ediyorsunuz? Amerika ve İsrail'e hizmet yapıyorsunuz. Gelin Türkiye'ye teslim olun, ceza almazsınız. Şimdiye kadar gelen 37 evlat, anne ve babasının kucağına gitti. Anne ve babalarınız burada perişan olmuş. HDP'li vekillerin çocukları Avrupa ve Amerika'da sefa sürerken benim oğlum da Amerika'nın askerliğini yapıyor. Oğlum fırsatını bulduğun an çık gel" ifadelerinde bulundu.

Muhammet Hüseyin İçli

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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