Evlendikten sonra ev satın alan çiftler dikkat! Şaşırtan karar çıktı

İzmir'de yaşayan A. çiftinin evlilik sürecinde karşılaştıkları kredi sorunu, sonradan mülkiyet anlaşmazlığına dönüştü. Çift, kendi adlarına kredi çekemeyince evin tescil işlemini damadın annesi Hatice A.'ya yaptırdı. Ancak 2015 yılında çift boşandı ve A., evin yarısını talep etti. Ancak mülkiyet anlaşmazlığı yaşandı. Evin tescilinin damadın annesi üzerine olmasına rağmen, A. yarısını talep etti. Fakat evin mülkiyetini karşılığını ödeyerek kanıtlayamadığı için Yargıtay'a başvurdu.
Yargıtay'ın kararı henüz açıklanmadı. Ancak bu tür mülkiyet anlaşmazlıkları ülkemizde sık sık yaşanıyor. Emlakçılar, mülk satın alırken veya satarken dikkat edilmesi gerekenleri sık sık dile getiriyorlar. Mülk alırken mutlaka bir avukat ile çalışılması, tescil işlemlerinin titizlikle takip edilmesi öneriler arasında yer alıyor.
YARGITAY'DAN EMSAL KARAR
İzmir'de yaşayan A. çifti, 2010 yılında evlendi ancak 2015 yılında boşandı. Evlilikleri sırasında kendi adlarına kredi çıkmadığı için satın aldıkları taşınmaz davalı kocanın annesi adına tescil edildi. Kadın eş, kredi borçlarını ödediğini ve evin alımında kullanılan tüm ziynet eşyalarının da kendisine ait olduğunu iddia etti. Davacı kadın, taşınmazın 1/2 hissesinin müvekkil adına tesciline ve 20 bin TL katkı payı alacağının kabulüne karar verilmesi talebinde bulundu. Ancak İzmir 5. Aile Mahkemesi, dava konusu taşınmazın davalı eş adına değil, annesi adına kayıtlı olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Davacı kadın, mahkemenin bu kararını temyiz etti ve Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Ancak İzmir 5. Aile Mahkemesi kararında direndi. Davacı kadın, bu direnme kararını da temyiz etti. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise, katkıda bulunan eşin, diğer eşten katkısının karşılığı olarak sadece alacak isteğinde bulunabileceğini belirterek, dava konusu evin davalı eşi tarafından karşılığını vererek mülkiyetinin elde edildiğinin kanıtlanamaması nedeniyle dava dışı üçüncü kişinin mal varlığına yapılan katkının, Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca mal rejiminin tasfiyesinden kaynaklanan gerek değer artış payı davası gerekse artık değere katılma davası çerçevesinde değerlendirilmek suretiyle davalıdan talep edilemeyeceğine karar verdi. Yerel mahkemenin verdiği karar oy çokluğu ile onanarak davacı kadının talepleri reddedildi.