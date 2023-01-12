Geçtiğimiz sene evlilik ödeneği olarak 21 bin TL anlaşmasına varılırken yeni yılla beraber bu rakam 33 bin TL olarak güncellendi. İki yıllık ikramiyenin sahibi olmak isteyen evlilik arefesindeki kişilere yardım eli uzatıldı. Enflasyonun gün geçtikçe artış göstermesiyle beraber alım gücü azalırken hele ki evlenecek kişiler kara kara düşünmeye başladı. Evlenme ödeneği olarak başvuru yapan herkese 33 bin TL ödeme yapılacak. İşte, evlilik ödeneğinden yararlanma şartları ve detaylar...
Finans
12 Ocak 2023 - 13:35
Evlenecek çiftlere müjde! Düğün hazırlığı yapanlar devletten dev destek geldi! 33 bin TL ödeme yapılacak! İşte düğün yardımı devlet desteği şartları
Yeni yılla beraber destek ödemelerinde artış yapılırken yeni evlenecek olanlara devlet desteği geldi. Evlilik desteğinden yararlanmak isteyenlere 33 bin TL ödeme yapılacak. İşte evlilik destek detayları ve şartlar haberimizde yer almaktadır.
Finans
12 Ocak 2023 - 13:35