Evlenecek çiftlere müjde! Düğün hazırlığı yapanlar devletten dev destek geldi! 33 bin TL ödeme yapılacak! İşte düğün yardımı devlet desteği şartları







BAŞVURU YAPAN HERKESE 33 BİN TL ÖDEME







EVLİLİK ÖDENEK BAŞVURU ŞARTLARI

Geçtiğimiz sene evlilik ödeneği olarak 21 bin TL anlaşmasına varılırken yeni yılla beraber bu rakam 33 bin TL olarak güncellendi. İki yıllık ikramiyenin sahibi olmak isteyen evlilik arefesindeki kişilere yardım eli uzatıldı. Enflasyonun gün geçtikçe artış göstermesiyle beraber alım gücü azalırken hele ki evlenecek kişiler kara kara düşünmeye başladı. Evlenme ödeneği olarak başvuru yapan herkese 33 bin TL ödeme yapılacak. İşte, evlilik ödeneğinden yararlanma şartları ve detaylar...Annesi veya babası vefat eden kız çocuklarına verilen ödemelerden olan evlilik desteği, annesini babasını kaybeden kız çocuklarına düzenli olarak maaş ödemesi yapılır. SGK tarafından çeyiz destek parası geçtiğimiz yıl 21 bin TL olurken yapılan zamlarla beraber bu sene 33 bin TL olmasına karar verildi.Evlenme ödeneği annesi veya babası vefat eden ve bu nedenle ölüm aylığı alan kız çocuklarına ödeme yapılacaktır. Bu evlilik ödeneği bir yandan yetim maaşı olarak da geçiyor. Anne ya da babasının üzerinden ölüm aylığı alan kız çocuklarının evlenme durumunda devlet destek veriyor. Bu ödenekten yararlanmak için öncelikle kız çocuğunun dilekçeyle beraber SGK kurumuna başvuruda bulunması gerekir. Evlenme ödeneği alan kız çocukları boşandıkları takdirde, bu kişilere hak sahipliğinden doğan gelir ve aylığı tekrar ödeme yapılır. Ancak evlilik ödeneği alıp iki yıl içerisinde boşanan kişilere tekrardan aylık bağlanmaz.