Evlenecek olan gençlere geri ödemesiz devlet desteği! 33.000 TL evlilik parası ödenecek: SGK şartları açıkladı!

Geçtiğimiz sene 21 bin TL ödemesi sağlanan evlenme ödeneği, 2023 senesinde 33.000 TL’ye kadar artış gösterdi. Çeyiz parası şeklinde de ifade edilen evlenme desteği, koşullara uyum sağlayan kişilere SGK
tarafından verilebiliyor. Peki, evlenme desteğinden kimler fayda sağlayabilir? İşte evlenme desteği ile ilgili detaylar…
2023 senesinde ihtiyacı olan kişiler bazı belli kurumlara başvuruda bulunarak sosyal destek imkanlarından fayda sağlayabilirler.
Devlet, genç yaşta evliliği düşünenler için fırsat tanıtıp buna teşvik ederek bir zamandır yetim ya da öksüz kadınlara 21.000 TL tutarında destek sağlıyordu. 2023 senesinde çeyiz için yapılan yardımlar 33.000 TL’ye kadar artış gösterdi.
EVLENME DESTEĞİ NEDİR?
Evlenme desteği ödemesi, annesini veya babasını kaybetmiş yani yetim ya da öksüz olan kız çocuklarına sağlanan maddi yardımdır. Annesini ya da babasını kaybetmiş bekar olan kız çocuklarına devletin her ay düzenli olarak sağladığı maaş olarak tanımlanabilir.
BU DESTEK NE KADARDIR?
SGK tarafından yapılan bu destekler 21.000 TL iken bu sene artan fiyatlar neticesinde 33.000 TL’ye kadar yükseldi.
BU YARDIMDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Evlenme ödenek desteği annesini ya da babasını kaybetmiş ve bu sebeplerden ölüm aylığı diye tabir edilen bir maaş şeklinde kadınlara sağlanıyor. Bu ödeme yetim maaşı şeklinde de ifade edilebilir. Annesini ya da babasını kaybetmiş ve ölüm aylığı alan kadınlar evlendikleri takdirde devletin sağladığı bu destekten yararlanma imkanı sağlayabilir.
BU DESTEK İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Evlenme destek ödeneğinin sağlanması için hak sahibi kız çocuğunun bir dilekçe yazarak SGK’ya başvuruda bulunması isteniyor. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmediği taktirde, dilekçeyle birlikte evlenme cüzdanının bir kopyasının olması şeklinde kuruma iletilmesi gerekmektedir. Evlenme ödenek desteği alan kız çocukları boşandığı durumda, bu vatandaşlara hak sahipliğinden kaynaklanan gelir ve aylık ödemeleri tekrar sağlanır. Ancak bu vatandaşlar çeyiz parasından destek sağladıkları andan itibaren iki yıl içerisinde boşanma söz konusu olursa, gelen gelir ya da bağlanan aylık bu zamanda gerçekleşmez. İki yıllık zaman dolduğu taktirde ödeme desteğinden fayda sağlayabilirler.