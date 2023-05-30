Evleneceklere müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Evlenecek gençlere tam destek! Faizsiz evlilik kredi başvuru şartları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadi olarak duyurduğu evlilik kredisiyle ilgili şartlar ve başvuru tarihleri merak ediliyor. Yeni evlenecek çiftlere faizsiz olarak sunulacak olan 150 TL evlilik kredisiyle ilgili detaylar şu şekilde açıklandı:
EVLİLİK KREDİSİ AYRINTILARI
Yeni evlenecek çiftlerin merakla beklediği evlilik kredisiyle ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Evlilik kredisi, Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla sunulacak ve 48 aya kadar vade seçeneği sunacak. Bu özel kredi, çiftlere maddi destek sağlarken, geri ödemelerde esneklik sunacak bir yapıya sahip olacak.
Evlilik kredisi programı kapsamında ilk 2 yıl geri ödemesiz olacak, böylece çiftler yeni evlilik hayatlarına adaptasyon sürecinde finansal bir rahatlama yaşayabilecekler. Geri kalan 24 ay boyunca ise herhangi bir taksit ödemesi yapılması gerekmeden kredi kullanılabilecektir. Bu sayede çiftler, evliliklerinin ilk döneminde ekonomik yüklerle uğraşmak yerine, birbirlerine ve yeni hayatlarına odaklanabilecekler. Evlilik kredisinin kaynağı, Aile ve Gençlik Bankası tarafından sağlanacak. Banka, uluslararası standartlara uygun bir şekilde dijital platform üzerinden hizmet verecek ve kolay erişim imkanı sunacak. Kredi kaynağı olarak ise Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fon kullanılacak. Evlilik kredisi başvuru şartları, vade süresi ve başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmamıştır. Resmi açıklamanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması beklenmektedir. Çiftlerin, resmi duyuruları takip etmeleri ve başvuru şartları hakkında güncel bilgilere erişmeleri önemlidir. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankası'nın evlilik kredisi dışında çocukların eğitimini destekleyen ve aile kurumunu güçlendirmeyi amaçlayan çeşitli hizmetler de sunması planlanmaktadır. Bu kapsamda, ailelere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri gibi destekler de sunulacak. Evlilik kredisi programı, yeni evlenecek çiftleri teşvik etmek ve ekonomik anlamda desteklemek amacıyla önemli bir adımdır. Detaylı bilgilerin ilerleyen dönemlerde açıklanması beklenmektedir ve çiftlerin bu süreci yakından takip etmeleri önerilmektedir.