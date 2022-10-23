Evleneli daha 6 ay olmuştu! Seda Sayan soluğu mahkemede aldı, tek kalemde sildi







Tek seferde sildi! Kullanmak istemiyor







Mahkemenin yolunu tuttu

Sesi ve televizyon programlarıyla gönüllerde taht kuran Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda kendisinden 24 yaş küçük Çağlar Ökten ile hayatını birleştirmişti. Yaş farkı nedeniyle eleştirilerin odağı olan Seda Sayan, sosyal medya hesabından yeni eşiyle paylaşımlar yaparak adeta yeni gelin heyecanı yaşıyor. Ancak Seda Sayan’ın eşiyle ilgili yaptığı son hamle magazin gündemine oturdu.‘Kadırgalı’ lakabıyla bilinen şarkıcı Seda Sayan, daha önce birçok kez nikah masasına oturmuş ancak aradığı mutluluğu bir türlü bulamamıştı. 6 ay önce bir kez daha evlenme kararı alan Sayan’ın eşinin kendisinden 24 yaş küçük olması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Seda Sayan daha önce de kendisinden küçük kişilerle evlenmişti fakat en fazla yaş farkı Çağlar Ökten ile yaşandı.Yıllar sonra aradığı aşkı genç eşinde bulan Seda Sayan, Instagram hesabından sık sık eşiyle paylaşım yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Çağlar Ökten ile aşk tatiline çıkan ünlü sanatçı, düşman çatlatırcasına tatilinden anılarını paylaştı.59 yaşındaki Seda Sayan, 6 ay önce nikah masasına oturduğu Çağlar Ökten ile ilgili önemli bir karar aldı. Bilindiği üzere ünlü ismin kimlik ismi “ Aysel Gürsaçer. “ Evlendikten sonra eşinin soyadı “ Ökten “i kullanmak istemeyen Seda Sayan, kızlık soyadını kullanmak için açtığı davayı kazandı. Seda Sayan’ın kimlik adı Aysel Gürsaçer olarak kaldı. Evlendikten sonra kızlık soyadını kullanmaya devam etmek için İstanbul Aile Mahkemesi’nde soluğu alan Seda Sayan’ın bu kararına eşi Çağlar Ökten’in ne tepki verdiği ise merak konusu oldu.Seda Sayan’ın avukatı konuya ilişkin mahkemeye yaptığı açıklamada, müvekkilinin Çağlar Ökten ile evlendikten sonra soyadının değiştiğini ve bu durumun resmi işlemlerde sorun yarattığını söylediği öğrenildi. Seda Sayan’ın kızlık soyadı olan Gürsaçer’i kullanmaya devam etmek istediği ve eşi Çağlar Ökten’in bu konuda rızasının alındığı belirtildi.Öte yandan Seda Sayan ile Çağlar Ökten çiftinin evlilikleri basında sansasyon yaratmıştı. Seda Sayan’ın Sinan Engin ile evliliğinden olan oğlu Oğulcan Engin’in ise bu evliliğe sıcak bakmadığı biliniyor.