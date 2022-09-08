MAGAZİN
08 Eylül 2022 - 01:43

Evlenme programında ünlenen Hanife Gürdal yine yaptı yapacağını! Yaptığı kalça dansı olay oldu

Hanife Gürdal katıldığı evlilik programında tanınan simalar arasında yer edinmişti. Daha sonra dan ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile sık sık kendinden söz ettirdi.

MAGAZİN
08 Eylül 2022 - 01:43
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Evlenme programında ünlenen Hanife Gürdal yine yaptı yapacağını! Yaptığı kalça dansı olay oldu

Son olarak sosyal medyada yayınladığı dans ise pes artık dedirtti. Hanife Gürdal Tesettürlü halinden sonra açılması, evliliği, sevgilisi derken sık sık gündemde yer aldı. Şimdi ise yapmış olduğu dans ile gündeme bomba gibi düştü. Evlenme programında da kendinden çok bahsettiren Hanife Gürdal yine bir olayla karşımızda!
Hanife gürdal yaptığı dansla olay yarattı
Arkadaşları ile bir ev ortamında video çeken Hanife Gürdal ettikleri dansla resmen kalça şov yaptı. Sosyal medyada bulunan takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Eleştirileri ciddiye almayan Hanife Gürdal sosyal medya paylaşımlarına devam etti. 

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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