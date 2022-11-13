Evlenmeden önce burçlara dikkat! Tam evliklik insanı olan o 3 burcu bulanlar kaçırmasın!

Evlenmeye karar vermek büyük bir sorumluluk olduğu gibi evlendikten sonraki süreci takip etmek ise herkesin yapabileceği durumlardan değildir. Sabırlı sorumluluk sahibi bireylerin evlilik konusunda başarılı olduğu bilinir. Evlenmeden önce burçlara dikkat edilmesi de gerkeir. Peki, evlenmek için ideal burçlar nelerdir? Hangi burçlar ile nikah masasına oturulur? İşte detaylar... YENGEÇ BURCU İdeal eş listesinde ilk sırada yer alan yengeçler, sağlıklı evlilikler için fazlasıyla mücadeleci tiplerdir. Koruyucu kimliğiyle ise birçok kişinin arayıp da bulamadığı özelliklere sahip olurken aynı zamanda empatinin de kitabını yazarlar. Ailesine düşkünlüğüyle bilinen yengeçler yargılamaz özellikleriyle nikah masasına oturulacak burçlar arasındadır. BOĞA BURCU Güven konusunda üzerine kimseyi tanımayan boğalar, düzenli ilişkilerin aranan ismidir. Boğa burçlarının değeri gün geçtikçe artarken böyle birini bulmak ise oldukça zordur. Çıktığı yolda emin adımlar atıp sevdiğine bağlılığıyla bilinir. İdeal eş adayları listesinde ise ikinci sırada yer alıyor. OĞLAK BURCU Gözüne birini kestirir, karşıdan da şöyle bir göz gezdirir yanına yakışıyor mu, onu gerçekten taşıyabiliyor mu diye. Aileden de onayı alırsa işin resmiyete kavuşması an meselesi. Mutlu olmak için karşısında ki insanı mutlu etmek gerektiğini düşünen oğlaklar ise evlilik için ideal eş listesinde bulunuyor.