YAŞAM
18 Eylül 2022 - 16:39

Evlenmek istediği kızın evini bastı, yakalanacağını anlayınca balkondan kaçtı

Başakşehir'de evlenmek istediği genç kızın evini basan genç, yakalanacağını anlayınca hayatını riske atıp, balkondan alt katın balkonuna sarkarak kaçtı. Yaşanan o tehlikeli kaçış anı ise mobil cihaz kamerasına saniye saniye yansıdı.

YAŞAM
18 Eylül 2022 - 16:39
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Evlenmek istediği kızın evini bastı, yakalanacağını anlayınca balkondan kaçtı


Olay, 15 Eylül günü Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Karayel Sokak'ta bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kendisini Cemal olarak tanıtan yabancı uyruklu bir şahıs, yabancı uyruklu Danie Ş. ile evlenmek istedi. Şahıs, kızı babası Ahmed Ş.'den istedi ama baba evliliği onaylamadı. Danie Ş. de Cemal isimli şahsı arayarak evlenmek istemediğini söyledi.

Eve geldi, kızın saklandığı mutfağın camını kırdı



Kızın istemediğini söylemesi üzerine şahıs, eve gelerek içeriye girdi. Cemal'i karşısında gören Danie Ş., mutfağa saklanarak kapıyı kilitledi. Bunun üzerine genç, mutfağın kapısını camını kırdı. Genç kız bağırarak binada bulunanlardan yardım istedi.

Balkondan alt kata sarkıp kaçtı, o anlar kamerada

Danie Ş.'nin bağırması üzerine Cemal adlı şahıs balkona çıktı. Yakalanacağını anlayan genç, hayatını tehlikeye atarak, balkondan bir alt kata sarktı. O anlar ise mobil cihaz kameralarına kaydedildi. Şahıs, tesadüf sonucu yaralanmadan bir alt katın balkonuna inip, kapıdan çıkarak kaçtı. Eve gelerek inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için arama çalışması başlattı.

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Haber Editörü
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