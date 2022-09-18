Evlenmek istediği kızın evini bastı, yakalanacağını anlayınca balkondan kaçtı













Olay, 15 Eylül günü Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Karayel Sokak'ta bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kendisini Cemal olarak tanıtan yabancı uyruklu bir şahıs, yabancı uyruklu Danie Ş. ile evlenmek istedi. Şahıs, kızı babası Ahmed Ş.'den istedi ama baba evliliği onaylamadı. Danie Ş. de Cemal isimli şahsı arayarak evlenmek istemediğini söyledi.Kızın istemediğini söylemesi üzerine şahıs, eve gelerek içeriye girdi. Cemal'i karşısında gören Danie Ş., mutfağa saklanarak kapıyı kilitledi. Bunun üzerine genç, mutfağın kapısını camını kırdı. Genç kız bağırarak binada bulunanlardan yardım istedi.Danie Ş.'nin bağırması üzerine Cemal adlı şahıs balkona çıktı. Yakalanacağını anlayan genç, hayatını tehlikeye atarak, balkondan bir alt kata sarktı. O anlar ise mobil cihaz kameralarına kaydedildi. Şahıs, tesadüf sonucu yaralanmadan bir alt katın balkonuna inip, kapıdan çıkarak kaçtı. Eve gelerek inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için arama çalışması başlattı.