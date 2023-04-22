Evlenmek isteyenlere acil duyuru! İBB'nin desteğini kaçırmayın!













Evlilik desteği, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen çiftlere verilen bir yardım programıdır. Bu program kapsamında çiftlere belirli bir tutarda ödeme yapılır ve yuva kurmalarına destek olunur. Evlilik desteği için çiftlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar genellikle sosyal incelemeler neticesinde belirlenir. Evlilik desteği, Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve belediyeler tarafından verilen bir sosyal yardım programıdır. Bu program, evlenecek olan ve maddi durumu yetersiz olan çiftlere finansal destek sağlamayı amaçlamaktadır.Evlilik desteği programı kapsamında, belirli şartları sağlayan çiftlere belli bir miktarda para ödenmektedir. Evlilik desteği tutarı İBB başkanı İmamoğlu tarafından 7.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu destek, çiftlerin evlenme masraflarını karşılamalarına yardımcı olmak için kullanılabilir. Evlilik desteği için başvuru yapabilmek için çiftlerin belirli şartları sağlamaları gerekmektedir. Bu şartlar arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, evlilik öncesinde aynı evde yaşamamak, sosyal inceleme sonucunda maddi durumun yetersiz olduğunun tespit edilmesi ve evlilik tarihinin öncesinde başvuru yapılması gibi şartlar yer almaktadır. Evlilik desteği programı, çiftlerin evlenme hakkını kullanmalarını ve evlenmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, maddi imkânı yetersiz olan çiftlerin evlenme hayallerini gerçekleştirmeleri için önemli bir destek sağlamaktadır.Ekonomik yükü hafifletmek için yapılan evlilik desteği kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, evlenecek çiftlere 7 bin TL tutarında yardım sağlıyor. Başvuruların ALO 153, İstanbul Senin mobil uygulaması ve sosyalyardim.ibb.gov.tr adresi üzerinden yapılacağı açıklandı. İstanbul'da ikamet eden ve sosyal incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen çiftlerin yararlanabileceği desteğin, on binlerce çiftin faydalanması bekleniyor. Tek seferlik ödemenin kadının hesabına yapılacağı ve evlenme şartının arandığı açıklandı.