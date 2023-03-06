Evlere bahar havası getiren BİM indirimi başlıyor! Listede her şey yarı fiyatına düştü!













BİM'in 10 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu, beklenen baharın müjdecisiyle geliyor. İlkbaharın ferahlığı ve renkliliği, yeni katalogda yer alan ürünlerle evlerimize taşınıyor. BİM'in 10 Mart'ta sunacağı fırsatlar arasında neler var? İşte, merakla beklenen BİM aktüel listesi... BİM Market'in merakla beklenen 10 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu, indirimli fiyatlarıyla açıklandı. Baharın müjdecisi BİM Market, bu hafta da birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? BİM aktüel kataloğu ile hangi ürünlerin indirime girdiğini öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz.Baharın habercisi olan BİM market, bu hafta sunduğu ürünlerle evlerimize neşe katıyor. BİM Aktüel 10 Mart kataloğunda yer alan ürünler arasında renkli nevresim setleri, fon perdeler, dekoratif objeler, oyuncaklar ve daha birçok ürün yer alıyor. İşte bu hafta BİM'de kaçırmak istemeyeceğiniz indirimli ürünler listesi…Bu hafta BİM marketlerinde birçok ihtiyacınızı karşılayacak ürünler yer alıyor. Mutfakta ve evde kullanabileceğiniz pek çok ürün, BİM 10 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu ile ekonomik fiyatlarla sizlerle buluşuyor. İşte kataloğun devamında yer alan indirimli ürünler: Cam kase, ayaklı kek tabağı, pasta servis seti, renkli çerezlik, bulaşıklık, deterjan tablet kutusu, bal kavanozu, poşet klipsi, çekmece içi kaşıklık, yumurta saklama kabı, desenli saklama kabı çeşitleri, 4 bölmeli organizer saklama kutusu, telefon tutucu, ortadan açılır kapaklı çöp kovası ve poşet sepeti. Ev tadilatı yapmak isteyenler için özel ürünlerin yer aldığı 10 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu, el işi ve tamirat işleri için ihtiyaç duyulan çeşitli aletleri ve malzemeleri ekonomik fiyatlarla sunuyor. Kontrol kalemi elektrik bandı seti, tornavida seti, boyacı seti ve lavabo açma sustası gibi ürünlerin yanı sıra, elastik kova, vantuzlu yükseltici stoper ve kalın zemin örtüsü gibi pratik çözümler de yer alıyor.