YAŞAM
15 Mart 2022 - 14:01

Evlerinde kahvaltı yaparken üstlerine asma tavan düştü

Adıyaman’da, oturdukları evin odasında kahvaltı yapan çifttin üzerine asma tavan düştü. Çift hafif yaralı olarak kurtarıldı.

YAŞAM
15 Mart 2022 - 14:01
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Evlerinde kahvaltı yaparken üstlerine asma tavan düştü
Adıyaman merkez İmamağa Mahallesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre 1931 Sokak’ta oturan 64 yaşındaki Ramazan Erbil ile 61 yaşındaki Emine Erbil çifti kahvaltı yaptıkları esnada üzerlerine asma tavan çöktü.Asma tavanın altında kalan çift olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.




ASMA TAVANIN ALTINDA KALDILAR



Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince asma tavanın altında kalan çift kurtarılarak olay yerinde bulunan sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan Erbil çifti sağlık durumlarının iyi olması nedeniyle hastaneye gitmek istemedi.İtfaiye ve sağlık ekipleri yaptıkları çalışmaların ardından olay yerinden ayrıldı.Çift yara almadan kazada kurtuldular.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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