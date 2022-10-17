MAGAZİN
17 Ekim 2022 - 13:37

Evliliğe doğru giden ünlüler kervanına Dağhan Külegeç de katıldı

Oyuncu Dağhan Külegeç ve bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tuğba Aytaş, evlenmeye karar verdiler bu konuda ilk adımı atarak nişan yüzüklerini taktılar.

MAGAZİN
17 Ekim 2022 - 13:37
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Evliliğe doğru giden ünlüler kervanına Dağhan Külegeç de katıldı


Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen ve fenomen haline gelen 'Kavak Yelleri' isimli dizide oynadığı Efe karakteriyle tanınan oyuncu Dağhan Külegeç, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tuğba Aytaş ile nişanlandı. Nişan yüzüklerinin takılmasıyla birlikte çift evliliğe ilk adımlarını atmış oldu.

Dağhan Külegeç

"KAYINVALİDE OLDUM"



Dağhan Külegeç'in annesi Ayşe Erbulak, oğlunun nişanlandığı haberini sosyal medya hesaplarından duyurdu. "Çok güzel bir kız istedik ve güzel ailesi de kabul etti." diyen Ayşe Erbulak, artık resmen kayınvalide olduğunu söyledi.

Dağhan Külegeç

Kavak Yelleri dizisinin efsaneve Efe karakteri Dağhan Külegeç ise nişan pozunu 'Söz, isteme, nişan' noyunu yazarark sosyal medya hesabından yayınladı.

Dağhan Külegeç

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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