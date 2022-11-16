Evliliğin 40'ı çıktı aşk bitti! Merve Boluğur ve Mert Aydın'dan üzen haber: "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu!"







Merve Boluğur’dan kötü haber!







Ayrılık sinyalleri gelmişti

Merve Boluğur’dan boşanma açıklaması geldi

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz ay birlikte olduğu sevgilisi Mert Aydın ile dünyaevine girmişti. İlişkisini açıkladıktan sonra çok ani bir şekilde evlilik kararı alan çift, yine ani bir şekilde boşanma kararı aldı. Haber, magazin gündemine bomba gibi düştü.2 Ekim’de Mert Aydın ile hayatını birleştiren Merve Boluğur’un evliliği kısa sürdü. Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan, giydiği gelinlik yılın gelinliği olan Boluğur’un 44 günlük evliliği mahkemede bitiyor.Ayrılık nedeni olarak fikir ayrılıkları yaşadıklarını belirten çiftten Mert Aydın, soluğu avukatının yanında aldı. Boşanma davası için talimat verdiği öğrenildi. Çiftin evliliğinin hızı kadar boşanmalarının hızı da herkesi şaşırttı. Merve Boluğur’un abartılı, Mert Aydın’ın şaşkın halleri düğünde oldukça dikkat çekmişti. Şimdi ise 44 günlük evlilik mahkemede bitecek.Sosyal medya hesabı üzerinden geçtiğimiz günlerde hayranlarının sorularını yanıtlayan Merve Boluğur bir soruya şu yanıtı vermişti “ Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler çoğu. Bundan sonra kimseye iyiliklerde bulunmayacağım “ dedi. Son zamanlarda da eşiyle birlikte paylaşım yapmaması ayrılık ihtimallerini güçlendirmişti.Boşanma haberinin çıkması ardından Merve Boluğur sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İddiaları doğrulayan Boluğur, “ Olmadı teşekkürler… Hayat bu… Mert’e de mutluluklar güzel günlerimiz için teşekkürler “ ifadelerini kullandı. Merve Boluğur daha önce de şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlenmiş ve kısa süren evlilikleri sonucu boşanmıştı. Uzun süredir yalnız olan Boluğur, 2 Ekim’de Mert Aydın ile evlenmişti. Ancak bu evliliğin sonu da aynı oldu ve çift boşanma kararı aldı.