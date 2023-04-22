Evliliğini apar topar bitiren Demet Özdemir ilk kez konuştu! Meğer boşanma sebebi buymuş!







DEMET ÖZDEMİR İLK KEZ KONUŞTU







Kısa süre önce dünya evine giren ve günlerce düğünleri konuşulan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti boşanıyor! Peki ayrılık sebepleri ne oldu? Demet Özdemir sessizliğini bozdu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Kısa süre önce dünya evine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ile ilgili evi terk etme iddiaları doğrulandı ve çift boşanacaklarını açıkladı. Çift ihanet ve şiddet iddialarını kesinlikle yalanlarken saygı ve sevgi çerçevesi içinde evliliklerini sonlandıracaklarını söyledi. Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir evliliklerini bir süredir yürütemediklerini ve bu sebeple ayrılık kararı aldıklarını, karşılıklı saygı ve anlayış çevresinde boşanma kararı aldıklarını ve ailelerini üzmeden bu süreci geçirmek için çabaladıklarını belirtti.Demet Özdemir basın muhabirlerinin ihanet ile ilgili kendisine yönelttiği sorulara böyle şeylerin çıkacağını bildiğini, bu haberlerin kendilerine özel olmadığını, boşanmanın anlaşmalı gerçekleşeceğini ve aldatılma gibi bir durum olmadığını söyledi. Özdemir'e takıların kimde kalacağı ile ilgili sorular da yöneltildi ve böyle şeylerin sinirini bozduğunu söyledi. Oğuzhan Koç ise geçtiğimiz günlerde basın muhabirlerine yakalandı ve sorulara 'Sonra' diyerek cevap vermeden gülümseyerek uzaklaştı. Oğuzhan Koç'un çevresindeki arkadaşlarına karısına ne olduğunu ve evliliğin neden bittiğini anlamadığını söylediği de iddia ediliyor. Aynı zamanda evlilik içinde Demet Özdemir'in çok para konusu yaptığı ve senin paran benim param konusu açıldığı da iddia ediliyor. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evliliklerinden sonra Alaçatı'da 15 milyon TL'ye ev almıştı ve düğün takıları ile mal paylaşımının nasıl yapılacağının henüz belirlenmediği de öğrenildi.