EKONOMİ
25 Kasım 2022 - 10:39

Evlilik hazırlığı yapan gençlere destek! O banka 500 TL destek indirimi yapıyor: İşte ayrıntılar

Evlilik hazırlığı yapan ya da evini yenilemek isteyenler için kampanya duyuruldu. Beyaz eşya alışverişlerinde 500 TL indirim birden yapılacak. İşte kampanyanın detayları...

EKONOMİ
25 Kasım 2022 - 10:39
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Evlilik hazırlığı yapan gençlere destek! O banka 500 TL destek indirimi yapıyor: İşte ayrıntılar


Bankalar müşteri memnuniyetini artırmak için kampanya düzenlemeye hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların banka seçerken dikkat ettiği hususlar arasında yer alan bu kampanyalar gencinden yaşlısına tüm vatandaşların cebini rahatlatıyor.

Kamu bankası Ziraat Bankası’dan gelen yeni kampanya duyurusu ise yoğun ilgi gördü. Evlilik hazırlığı yapanlar, evinin eşyalarını yenilemek isteyenler için devrim gibi bir kampanya açıklandı. Müşterilerine her türlü desteği sağlayan Ziraat, evlenecek gençler için de elini taşın altına koydu.

Beyaz eşya alışverişlerinde 500 TL indirim!



Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuruda 24 Ekim – 30 Kasım tarihleri arasında Bankkart ile anlaşmalı beyaz eşya sektöründe yer alan üye işyerlerinden tek seferde yapılan her 5 bin TL ve üzeri alışverişler için 250 TL, toplamda 500 TL indirim yapılacağı duyuruldu. Üstelik alışveriş yapılan marka da fark etmiyor.

Evlenecek gençler için bütçe dostu olan bu kampanya için bazı katılım şartları bulunuyor. Kampanyaya katılmak isteyen Bankkart sahipleri SMS ya da mobil bankacılık üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Kampanyaya SMS ile dahil olmak isteyenler telefonlarının kısa mesaj bölümüne BESYA yazıp 4757’ye SMS gönderecekler. Bankkart mobil uygulaması ve internet sitesinden katılmak isteyenler ise ilgili uygulamayı bularak yalnızca “ Kampanyaya Katıl “ butonuna tıklayacaklar.

Beyaz eşya sektörü için oluşturulan bu kampanya, ana faaliyeti beyaz eşya sektörü olmayan e-Ticaret ve ana faaliyeti beyaz eşya sektörü olmayan fiziki üye iş yerlerinden yapılacak beyaz eşya alışverişleri için dahil değil.

Müşteriler, bir işyerinde aynı gün içerisinde yapacakları ilk alışverişi kampanyaya ekleyebilecekler ve yeniden yararlanmaları için kampanya tarihleri içerisinde bir kez daha 5 bin TL ve üzeri alışveriş yapmaları gerekecek.

Bankkart sahiplerinin kazandıkları indirim tutarı ise 5 Aralık 2022 tarihinde alışveriş yaptıkları kartlarına aktarılacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Çocuk sahibi, ihtiyaç sahibi ailelere ilaç gibi destek! Devlet 1.259 TL ödeme yapacak! e-Devlet'ten başvurmak yeterli!
Çocuk sahibi, ihtiyaç sahibi ailelere ilaç gibi destek! Devlet 1.259 TL ödeme yapacak! e-Devlet'ten başvurmak yeterli!
Asgari ücrette 4'lü formül! Üst sınır belirlendi: En fazla bu kadar olacak! Bekar bir çalışan...
Asgari ücrette 4'lü formül! Üst sınır belirlendi: En fazla bu kadar olacak! Bekar bir çalışan...
İş Bankası kampanyayı patlattı! Kartlara 70+50 TL yükleyecek: Hesabınızı kontrol edin
İş Bankası kampanyayı patlattı! Kartlara 70+50 TL yükleyecek: Hesabınızı kontrol edin
Sigaraya bay bay diyene Ziraat Bankası 20.000 TL verecek! Dev kampanya duyuruldu
Sigaraya bay bay diyene Ziraat Bankası 20.000 TL verecek! Dev kampanya duyuruldu
EYT'liler, emekliye ayrılacaklar! Tek tıkla emekli maaşınızı öğrenin: SGK emekli aylık hesaplama 4a, 4b, 4c!
EYT'liler, emekliye ayrılacaklar! Tek tıkla emekli maaşınızı öğrenin: SGK emekli aylık hesaplama 4a, 4b, 4c!
Altını, doları olanlara uyarı! Ters yüz edecekler: Elinizde varsa bu seviyeyi bekleyin!
Altını, doları olanlara uyarı! Ters yüz edecekler: Elinizde varsa bu seviyeyi bekleyin!
Son Haberler
Çocuk sahibi, ihtiyaç sahibi ailelere ilaç gibi destek! Devlet 1.259 TL ödeme yapacak! e-Devlet'ten başvurmak yeterli!
Çocuk sahibi, ihtiyaç sahibi ailelere ilaç gibi destek! Devlet 1.259...
Konya’da barınakta yaşayan köpek kafasına kürekle vurula vurula öldürülmüştü! 2 gözaltı kararı çıktı..
Konya’da barınakta yaşayan köpek kafasına kürekle vurula vurula...
Zorunlu deprem sigortası azami teminat bedeline yüzde 50 zam!
Zorunlu deprem sigortası azami teminat bedeline yüzde 50 zam!
Kahvaltıya ne pişirsem derdine son! Yumurtanın en güzel hali Çılbır tarifi
Kahvaltıya ne pişirsem derdine son! Yumurtanın en güzel hali Çılbır...
İstiklal Caddesi'nin güvenliği için Valilikten 'Genel Emir'ler!
İstiklal Caddesi'nin güvenliği için Valilikten 'Genel Emir'ler!
Asgari ücrette 4'lü formül! Üst sınır belirlendi: En fazla bu kadar olacak! Bekar bir çalışan...
Asgari ücrette 4'lü formül! Üst sınır belirlendi: En fazla bu kadar...
İş Bankası kampanyayı patlattı! Kartlara 70+50 TL yükleyecek: Hesabınızı kontrol edin
İş Bankası kampanyayı patlattı! Kartlara 70+50 TL yükleyecek: Hesabınızı...
Beşiktaş Alanyaspor'un genç yıldızı için harekete geçti! Umut Güneş sene sonunda Beşiktaş'a imza atabilir
Beşiktaş Alanyaspor'un genç yıldızı için harekete geçti! Umut...
Mario Balotelli Sion'da mutlu olamadı! Adana Demirspor'a geri dönmek için nabız yokladı
Mario Balotelli Sion'da mutlu olamadı! Adana Demirspor'a geri dönmek...
Sigaraya bay bay diyene Ziraat Bankası 20.000 TL verecek! Dev kampanya duyuruldu
Sigaraya bay bay diyene Ziraat Bankası 20.000 TL verecek! Dev kampanya...
EYT'liler, emekliye ayrılacaklar! Tek tıkla emekli maaşınızı öğrenin: SGK emekli aylık hesaplama 4a, 4b, 4c!
EYT'liler, emekliye ayrılacaklar! Tek tıkla emekli maaşınızı öğrenin:...
Altını, doları olanlara uyarı! Ters yüz edecekler: Elinizde varsa bu seviyeyi bekleyin!
Altını, doları olanlara uyarı! Ters yüz edecekler: Elinizde varsa...
Ev sahipleri, kiracılar! O ücrete zam geldi: Resmi Gazete'de duyuruldu! Cep yakacak
Ev sahipleri, kiracılar! O ücrete zam geldi: Resmi Gazete'de duyuruldu!...
Devletin bankası büyüklük yaptı! Ziraat Bankası 100.000 TL - 200.000 TL sıfır faizli kredi verecek! Karar Resmi Gazete'de
Devletin bankası büyüklük yaptı! Ziraat Bankası 100.000 TL - 200.000...
Sadece 53 gün evli kalmışlardı! Merve Boluğur ve Mert Aydın meğer bu yüzden boşanmış!
Sadece 53 gün evli kalmışlardı! Merve Boluğur ve Mert Aydın meğer...