Evlilik hazırlığı yapan gençlere destek! O banka 500 TL destek indirimi yapıyor: İşte ayrıntılar







Beyaz eşya alışverişlerinde 500 TL indirim!







Bankalar müşteri memnuniyetini artırmak için kampanya düzenlemeye hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların banka seçerken dikkat ettiği hususlar arasında yer alan bu kampanyalar gencinden yaşlısına tüm vatandaşların cebini rahatlatıyor. Kamu bankası Ziraat Bankası’dan gelen yeni kampanya duyurusu ise yoğun ilgi gördü. Evlilik hazırlığı yapanlar, evinin eşyalarını yenilemek isteyenler için devrim gibi bir kampanya açıklandı. Müşterilerine her türlü desteği sağlayan Ziraat, evlenecek gençler için de elini taşın altına koydu.Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuruda 24 Ekim – 30 Kasım tarihleri arasında Bankkart ile anlaşmalı beyaz eşya sektöründe yer alan üye işyerlerinden tek seferde yapılan her 5 bin TL ve üzeri alışverişler için 250 TL, toplamda 500 TL indirim yapılacağı duyuruldu. Üstelik alışveriş yapılan marka da fark etmiyor. Evlenecek gençler için bütçe dostu olan bu kampanya için bazı katılım şartları bulunuyor. Kampanyaya katılmak isteyen Bankkart sahipleri SMS ya da mobil bankacılık üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Kampanyaya SMS ile dahil olmak isteyenler telefonlarının kısa mesaj bölümüne BESYA yazıp 4757’ye SMS gönderecekler. Bankkart mobil uygulaması ve internet sitesinden katılmak isteyenler ise ilgili uygulamayı bularak yalnızca “ Kampanyaya Katıl “ butonuna tıklayacaklar. Beyaz eşya sektörü için oluşturulan bu kampanya, ana faaliyeti beyaz eşya sektörü olmayan e-Ticaret ve ana faaliyeti beyaz eşya sektörü olmayan fiziki üye iş yerlerinden yapılacak beyaz eşya alışverişleri için dahil değil. Müşteriler, bir işyerinde aynı gün içerisinde yapacakları ilk alışverişi kampanyaya ekleyebilecekler ve yeniden yararlanmaları için kampanya tarihleri içerisinde bir kez daha 5 bin TL ve üzeri alışveriş yapmaları gerekecek. Bankkart sahiplerinin kazandıkları indirim tutarı ise 5 Aralık 2022 tarihinde alışveriş yaptıkları kartlarına aktarılacak.