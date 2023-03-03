Evlilik hazırlığı yapan gençlere müjde! Devletten 33.00 TL düğün yardımı başvuruları açıldı!







Çeyiz Hesabı Nasıl Açılır?







Devlet Desteği Ne Kadar?

Devlet, evlenmeyi planlayan genç çiftlere maddi destek sağlamayı amaçlayan bir proje başlattı. Proje, belirli koşulları sağlayan herkese 33 bin TL'ye kadar çeyiz desteği sunuyor. Düzenli para biriktiren gençler, devletten geri ödemesiz ve karşılıksız destek alacak. Proje, gençleri para biriktirmeye teşvik etmek ve evlenmelerine yardımcı olmak için düşünüldü.Çeyiz hesabı, genç çiftlerin evlilik sürecinde para biriktirmek için sıklıkla kullandıkları, bankalar tarafından sunulan bir tasarruf hesabıdır. Herkes en uygun seçenekleri sunan bir bankaya başvurarak bu hesabı kolayca açabilir. Hesap sahiplerinin belirli bir süre boyunca hesaba düzenli para yatırması gerekmektedir. Devlet desteği alabilmek için en az 3 yıl boyunca düzenli olarak para biriktirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, ne kadar para biriktirilirse biriktirilsin düzenli ödeme yapmak önemlidir.Evlenmeden önce para biriktirmek isteyen gençler için Devlet Destekli Çeyiz Hesabı bir tasarruf hesabı. Belirli şartları yerine getiren herkes bu kurumda bir tasarruf hesabı açabilir. Hesaba yatırılan miktar ve birikim süresi devletin ne kadar destek sağlayacağını etkiliyor. Devlet, 36 ila 47 ay birikim yapanlara %20, 48 ila 59 ay birikim yapanlara %22 ve 60 ay veya daha uzun süre birikim yapanlara %25 oranında katkıda bulunuyor. Olası en yüksek katkılar 11.840,63, 13.662,26 ve 16.394,72 TL. Çiftler evlenmeden önce iki ayrı çeyiz hesabı oluşturarak birikim yapmaya başlayabiliR ve 33 bin TL'ye yakın devlet yardımı alabilir. Ancak yardıma hak kazanabilmek için en az 3 yıl boyunca düzenli birikim yapılması gerekiyor. Bu nedenle hesap sahiplerinin düzenli ödeme yapmaları kritik önem taşıyor. Düğün masraflarını karşılamak isteyen gençler için Devlet Destekli Çeyiz Hesabı cazip bir fırsat.