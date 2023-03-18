Aktüel
18 Mart 2023 - 07:30

Evlilik hazırlığı yapan hanımlar koşun! A101'de çeyiz indirimi başladı: 10 TL, 20 TL, 50 TL'ye satılacak!

15 Mart 2023 tarihli A101 aktüel ürünler kataloğunda, evlilik hazırlığı yapanlar için özel bir liste hazırlandığı bildiriliyor. Bu listede beyaz eşyaların yanı sıra son model cep telefonları da uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Çeyiz hazırlama fırsatını kaçırmak istemeyenler için bu katalogun hazırlandığı belirtiliyor.

Aktüel
18 Mart 2023 - 07:30
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Evlilik hazırlığı yapan hanımlar koşun! A101'de çeyiz indirimi başladı: 10 TL, 20 TL, 50 TL'ye satılacak!
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A101, evlilik hazırlığı yapan müşteriler için uygun fiyatlı ürünlerin yanı sıra teknoloji ürünlerine de ağırlık verdiği belirtiliyor. 15 Mart 2023 tarihindeki aktüel ürünler kataloğunda, Led TV, cep telefonu, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi, derin dondurucu, dikiş ve kahve makinesi, multiblender seti gibi ürünlerde indirimlerin olduğu ifade ediliyor. Bu ürünlerdeki indirimleri kaçırmamak için katalogun incelenmesi öneriliyor.

A101'DEN EVLİLİK PLANI OLANLAR İÇİN ÇEYİZ HAZIRLAMA FIRSATI! A101 15 MART'TA İNDİRİME İMZASINI ATTI!

A101 15 MART 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Hı- level 55 '' led tv 6.299 TL



Toshıba 32'' led tv 3.599 TL

Xıaomı redmi 9C cep telefonu 3.999 TL

Reeder S19 max pro cep telefonu 3.599 TL

SEG Inox No Frost Buzdolabı 11.999 TL

SEG CM910 S Silver Çamaşır Makinesi 6.799 TL

SEG 6001 X Inox Bulaşık Makinesi 6.799 TL

konut

Flavel FLV1003 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.799 TL

Singer 6160 Brilliance Dikiş Makinesi 3.199 TL

Kiwi KCM 7512 Türk Kahvesi Makinesi 179 TL

Homend Functionall 2842H Multiblender Seti 699 TL

Kiwi KHB 4415 Çubuk El Blender’ı 179 TL

Kiwi KK 3328 Cam Su Isıtıcı 249 TL

Kiwi KEB 4308 Yumurta Pişirici 149 TL

Kiwi KC 8209 Doğrayıcı 279 TL

konut

Nisanla AHS 2027 Su Dalgası Maşası 279 TL

Arzum AR 5040 Violet Epilasyon Aleti 299 TL

Nisanla AHC 5007 Saç Kesme Makinesi 149 TL

SanDik 128 GB USB 2.0 Bellek 209 TL

Philips Mikrofonlu Kulak İçi Kulaklık 74,95 TL

Logitech M185 Kablosuz Mouse 189 TL

Piranha Tripod Telefon Tutucu 27,95 TL

Osram Led Ampul 21,95 TL

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