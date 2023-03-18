Evlilik hazırlığı yapan hanımlar koşun! A101'de çeyiz indirimi başladı: 10 TL, 20 TL, 50 TL'ye satılacak!







A101'DEN EVLİLİK PLANI OLANLAR İÇİN ÇEYİZ HAZIRLAMA FIRSATI! A101 15 MART'TA İNDİRİME İMZASINI ATTI!



A101 15 MART 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU







A101, evlilik hazırlığı yapan müşteriler için uygun fiyatlı ürünlerin yanı sıra teknoloji ürünlerine de ağırlık verdiği belirtiliyor. 15 Mart 2023 tarihindeki aktüel ürünler kataloğunda, Led TV, cep telefonu, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi, derin dondurucu, dikiş ve kahve makinesi, multiblender seti gibi ürünlerde indirimlerin olduğu ifade ediliyor. Bu ürünlerdeki indirimleri kaçırmamak için katalogun incelenmesi öneriliyor.Hı- level 55 '' led tv 6.299 TLToshıba 32'' led tv 3.599 TL Xıaomı redmi 9C cep telefonu 3.999 TL Reeder S19 max pro cep telefonu 3.599 TL SEG Inox No Frost Buzdolabı 11.999 TL SEG CM910 S Silver Çamaşır Makinesi 6.799 TL SEG 6001 X Inox Bulaşık Makinesi 6.799 TLFlavel FLV1003 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.799 TL Singer 6160 Brilliance Dikiş Makinesi 3.199 TL Kiwi KCM 7512 Türk Kahvesi Makinesi 179 TL Homend Functionall 2842H Multiblender Seti 699 TL Kiwi KHB 4415 Çubuk El Blender’ı 179 TL Kiwi KK 3328 Cam Su Isıtıcı 249 TL Kiwi KEB 4308 Yumurta Pişirici 149 TL Kiwi KC 8209 Doğrayıcı 279 TLNisanla AHS 2027 Su Dalgası Maşası 279 TL Arzum AR 5040 Violet Epilasyon Aleti 299 TL Nisanla AHC 5007 Saç Kesme Makinesi 149 TL SanDik 128 GB USB 2.0 Bellek 209 TL Philips Mikrofonlu Kulak İçi Kulaklık 74,95 TL Logitech M185 Kablosuz Mouse 189 TL Piranha Tripod Telefon Tutucu 27,95 TL Osram Led Ampul 21,95 TL