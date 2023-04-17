Finans
17 Nisan 2023 - 08:45

Evlilik hazırlığı yapanlara müjde! 7 bin TL geri ödemesiz para verilecek: Hemen formu doldurun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal belediyeciliğin iyi örneklerini vererek öncü olmaya devam ediyor. İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, evlenmek isteyen ihtiyaç sahibi çiftler için yeni bir destek paketi hazırlığı yapıyor. İşte detaylar...

Finans
17 Nisan 2023 - 08:45
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Evlilik hazırlığı yapanlara müjde! 7 bin TL geri ödemesiz para verilecek: Hemen formu doldurun


İstanbul'da yaşayan ihtiyaç sahibi çiftlere, sosyal araştırma sonucuna göre belirlenen şartları taşıyanlara tek seferlik 7 bin TL ödeme yapılacak. Çiftlerin iş durumu, maddi yeterlilikleri ve ihtiyaçları değerlendirilecek. Destek ödemesi kadının hesabına yapılacak.

İBB'nin bu sosyal hizmet projesi, ihtiyaç sahibi çiftlerin evlenme hayallerine destek olacak ve hayatlarının birleşmesine yardımcı olacak. Bu tür sosyal projelerin artması, toplumda dayanışma ve yardımlaşma duygularının pekişmesine katkı sağlayacaktır.

BAŞVURAN ÇİFTLERDE ARANAN ŞARTLAR

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Destek paketinden faydalanmak için çiftlerin belirli şartları taşıması gerekiyor. Çiftlerin İstanbul'da ikamet etmeleri, sosyal incelemede uygun görülmeleri ve 3 ay içinde evlenmeleri gerekiyor. Daha önce boşanma ile sonuçlanmış bir evlilik gerçekleştirmiş olmaları başvuru için bir engel teşkil etmiyor.

İstanbul'da her yıl yaklaşık 90 bin evlilik gerçekleşiyor ve ihtiyaç sahibi olarak belirlenen 10 binin üzerinde çift destekten faydalanabilecek. Başvurular, Alo 153 Çözüm Merkezi, İstanbul Senin mobil uygulaması ve sosyalyardim.ibb.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

İBB Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek paketini duyurdu ve yeni evlenecek çiftlere verilecek 7 bin TL'lik tek seferlik ödeme ile ilgili bilgi verdi. İmamoğlu, projenin amacının, yeni yuva kuracak çiftlere katkı sağlamak olduğunu ve tüm çiftlerin hayallerinin gerçek, mutluluklarının daim olmasını dilediğini ifade etti. Ayrıca, zor günleri dayanışma ile aşacaklarını ve birlikte başaracaklarını vurguladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarının maaşlarına yüzde 10 oranında refah payı iyileştirmesi yapılacağını açıkladı. Bu kararla birlikte sözleşmesi devam eden İBB çalışanlarının ocak ve mart aylarındaki maaşlarına, sözleşmelerinde belirlenen 6 aylık enflasyon puanına ek olarak yüzde 10 refah payı eklenecek. Bu iyileştirme kararı, İBB yönetiminin çalışanlarına verdiği önemi ve değeri göstermektedir.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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