Nedir?
01 Kasım 2022 - 10:54

Evlilik izni nedir, kimlere verilir? Evlilik izni kaç gündür, yıllık izinden düşülür mü? Çalışanlar için evlilik izni alma şartları

İki bireyin aile kurmak amacıyla kanunlara uygun olarak, ruhen ve bedenen bir araya gelmesi evliliktir. Yasalar tarafından evlenecek kişilere verilen izin evlilik iznidir. Peki, evlilik izni nereden ve nasıl alınır? Evlilik izni alma şartları nelerdir? Konuyla ilgili detaylar nelerdir?

Nedir?
01 Kasım 2022 - 10:54
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Evlilik izni nedir, kimlere verilir? Evlilik izni kaç gündür, yıllık izinden düşülür mü? Çalışanlar için evlilik izni alma şartları
Evlenecek kişilere yasaların verdiği izin evlilik izni olarak tanımlanır. Evlilik izni 4857 sayılı İş Kanunu içerisinde bulunan Ek Madde 2'de yer alan mazeret başlığında bir araya getirilmiştir. Bu madde çalışan kişilerin izin haklarıyla ilgili detayları da içermektedir.

EVLİLİK İZNİ KAÇ GÜN?

Evlilik izninin ne kadar olduğu çalışan kişilere göre değişiklik gösterir. Bu kapsamda izin süreleri şöyledir:

- Memurlarda 7 gün

- İşçilerde 3 gün

- Öğretmenlerde 7 gün

- Askerlikte izin hakkı yoktur.

Ancak askerlikte evlenmek isteyenler senelik kanuni izinlerinde düşülmesine razı olarak evlenebilirler. İzin alınan gün kadar bu kişiler geç teskere alır.

 evlilik izni nedir

EVLİLİK İZNE NASIL KULLANILIYOR?

Evlilik izninin kullanılması için evlilik işleminin tamamlanması gerekiyor. Bundan dolayı söz konusu izin evlilik yapıldığı esnada ya da evlilikten sonra kullanılmaktadır.

EVLİLİK İZNİ BAŞVURULARI NEREYE YAPILIYOR?

Evlilik izni almak isteyen kişiler evlendirme dairesinden nikah tarihi ile saatinin gösterildiği evrak alınmalı ve izin talep dilekçesiyle işverene iletmelidir. Ancak izin nikah sonrasında kullanılmak istendiğinde evlilik cüzdanının bir örneği ile evlilik izni dilekçesiyle işverene izin kullanmak için talebini sunmalıdır.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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