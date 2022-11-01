Evlenecek kişilere yasaların verdiği izin evlilik izni olarak tanımlanır. Evlilik izni 4857 sayılı İş Kanunu içerisinde bulunan Ek Madde 2'de yer alan mazeret başlığında bir araya getirilmiştir. Bu madde çalışan kişilerin izin haklarıyla ilgili detayları da içermektedir.
Nedir?
01 Kasım 2022 - 10:54
Evlilik izni nedir, kimlere verilir? Evlilik izni kaç gündür, yıllık izinden düşülür mü? Çalışanlar için evlilik izni alma şartları
İki bireyin aile kurmak amacıyla kanunlara uygun olarak, ruhen ve bedenen bir araya gelmesi evliliktir. Yasalar tarafından evlenecek kişilere verilen izin evlilik iznidir. Peki, evlilik izni nereden ve nasıl alınır? Evlilik izni alma şartları nelerdir? Konuyla ilgili detaylar nelerdir?
Nedir?
01 Kasım 2022 - 10:54
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