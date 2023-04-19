MAGAZİN
19 Nisan 2023 - 15:13

Evlilik sorusuna şaşırtan tepki!

Yaklaşık 4 aydır avukat Nail Gönenli ile birlikte olan Çağla Şıkel, sevgilisi ile Etiler'de kameralara yakalandı. Çifte ‘evlilik’ sorusu yöneltilince Şıkel, cevap veremesin diye Gönenli’nin ağzını kapattı.

MAGAZİN
19 Nisan 2023 - 15:13
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Evlilik sorusuna şaşırtan tepki!
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Şarkıcı Emre Altuğ ile 7 yıl süren evliliklerini 2015 yılında bitiren ünlü model Çağla Şıkel'in, geçen Ocakta Avukat Nail Gönenli ile yeni bir ilişkiye başladığı öğrenilmişti. İkili Etiler'de görüntülendi. Çifte 'evlilik' sorusu yöneltildi. 

Nail



 

Sevgilisi Gönenli`nin aracına binen Şıkel, "Tekrar evlenmeyi düşünüyor müsünüz?" sorusuna, "Bu konuda gündem olmak istemiyorum." dedi. Basın mensupları avukat Gönenli’ye evlilik sorusu yöneltilince Çağla Şıkel, erkek arkadaşının ağzını kapadı.

 

Nail

 

GÖNENLİ'DEN EVLİLİK İŞARETİ

Gazetecilere gülümseyerek göz kırpan Nail Gönenli, "Kısmet artık bu işler" diyerek cevap verdi.

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