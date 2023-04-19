Evlilik sorusuna şaşırtan tepki!













Şarkıcı Emre Altuğ ile 7 yıl süren evliliklerini 2015 yılında bitiren ünlü model Çağla Şıkel'in, geçen Ocakta Avukat Nail Gönenli ile yeni bir ilişkiye başladığı öğrenilmişti. İkili Etiler'de görüntülendi. Çifte 'evlilik' sorusu yöneltildi.Sevgilisi Gönenli`nin aracına binen Şıkel, "Tekrar evlenmeyi düşünüyor müsünüz?" sorusuna, "Bu konuda gündem olmak istemiyorum." dedi. Basın mensupları avukat Gönenli’ye evlilik sorusu yöneltilince Çağla Şıkel, erkek arkadaşının ağzını kapadı.Gazetecilere gülümseyerek göz kırpan Nail Gönenli, "Kısmet artık bu işler" diyerek cevap verdi.