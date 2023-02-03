Evlilikte yılları devirmiş kadınlara 5.500 TL emekli maaşı bağlanacak! Evden emeklilikten yararlanmayan kadın kalmasın!

Çalışmayan ya da çalışamayan annelerin, eşlerin tek hayalidir kendi paralarını kazanmak, kendi maaşı olsun isteyen ev hanımlarına müjdeli haber geldi. Emekli olabilecekler kendilerine ait maaşları hesaplarına her ay yatacak. Detaylar haberimizde…
EVLİ OLAN EV HANIMLARINA 5.500 TL ÖDEME YATACAK! HEM MAAŞ SAHİBİ HEM EMEKLİ OLACAKSINIZ…
Evli olan ev hanımlarına büyük müjde duyuruldu. Hem maaş sahibi olacak hem emeklilik sağlanacak olan bu kişilerin yüzleri güldü. Devlet tarafından onaylanan bu ödeme, belirli şartlara uyan kişilere her ay verilecek. Emekli kategorisinde bulunacak olan bu kişilerin hangi şartları taşıdığı ise araştırma konusu oldu. Geliri olmayan bir ev hanımına maaş vermek yüzünü güldürdü. 25 yıl evli kalmak zorunda olan bu kişilerin hesaplarına yatırılan 5 bin 500 TL, devletin sunduğu bir fırsat olarak ortaya çıktı. Tam zamanlı ev hanımı alımını kapatan devlet aranan şartları açıkladı! İşte tüm ilginç detaylar... Uzun süre ev hanımları için çözüm bulmaya çalıştı. 2023 yılı başı ile emeklilik hayali kuran vatandaşlar için belirli şartları yerine getirdikten sonra emekli olacağımızı duyuracağız. Ev hanımlarının bakıma muhtaç olduğu zamanlarda bile verilen bu emeklilik seçeneği, onların omuzlarından büyük bir yük alıyor. Aylık asgari 5.500 TL emekli maaşı ödeneceği açıklandı. Peki 5.500 TL'lik ödeme hangi koşullarda yapılacak? Hiç çalışmamış olanlar bile 25 yıllık evlilikten sonra emekli olabiliyor! Burada ortaya çıkan en büyük detay, başvuran kişinin SGK ile ilişkisinin olmamasıdır. Diğer şartlar ise şunlardır:50 yaşında veya 50 yaşın üzerinde olmak; 50 yaş ya da 50 yaşın üzerinde olmak, Dul, yaşlılık ya da devlet tarafından verilen herhangi bir desteğin bulunmaması, Gelirin olmaması, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. Evli ev hanımlarına müjde. Maaş ve emekli maaşı aldıklarında yüzleri gülüyordu. Devlet tarafından onaylanan bu ödeme, belirli koşulları sağlayan kişilere aylık olarak ödenir. Emekli kategorisine giren kişilerin karşılaştıkları durum araştırma konusudur.