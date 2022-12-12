Evlilikten sonra ortaklıkta bitti

Fenomen Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra yakın zamanda ikinci kez boşanmışlardı. Bu kez Gökhan Çıra eski eşi Selin Ciğerci’yi bir başka kadınla aldatmış ve bunu kabul etmişti. Ünlü çiftin sık sık ayrılıp barışmaları magazin gündeminde yer buluyordu. Birlikte bir marka kurmuş ve işleri büyütmüşlerdi. Son ayrılıklarından sonra ortaklıklarının devam edeceğini ve arkadaş kaldıklarını açıklayan çift. Bu karardan vazgeçmiş görünüyor. Bu kez ilk açıklamayı kendi yaptı
Futbolcu Gökhan Çıra’nın Selin Ciğerci ile beraberliği ve ayrılığı sonrası adı sık sık magazin gündemlerinde farklı kadınlar ile anılmaya başlanmış bu haberler karşısında eski eş Selin Ciğerci rahatsızlığını dile getirmişti. ‘Bir bağımız kalmadı, ne yaptığı beni ilgilendirmez.’ Ciğerci’nin bu açıklamalarından kısa süre sonra Gökhan Çıra bir röportajında eski eşine haksızlık ettiğinden bahsetmişti. Çıra yaptığı açıklamalardan kısa süre sonra büyük bir hamle yaptı ve ortak kurdukları markanın kendisine ait olan bütün payını eşi eşine devretti. Devir işlemi sonrası şirket ile bir bağının kalmadığını sosyal medya hesabından duyuran Gökhan Çıra kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu.