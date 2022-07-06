Eyfel kulesi yıkılıyor mu, neden yıkılıyor?







Eyfel Kulesi yıkılıyor mu?

Acilen onarılması gerekiyor!







"Mimarı görse kalp krizi geçirir"

Yedi yılda bir boya yapılmalı

Eyfel Kulesi 1889 yılında yapılan ve dünyanın en önemli yapılarından biridir. Oldukça meşhur olan bu yapıya ilişkin ortaya atılan iddialar kafaları karıştırdı. Peki Eyfel Kulesi ile alakalı ortaya hangi iddialar atıldı? Eyfel Kulesine ne oldu? İşte merak edilenler...Dünyanın en popüler yapılarından biri olan Eyfel Kulesi ile alakalı hazırlanan bir raporun sızdırılması sonucu kulenin ciddi anlamda zarar gördüğü ortaya çıktı. Bir Fransız dergisinde yer alan belgelere göre kulenin zararına ilişkin detaylara yer verildi. Dergiye konuşan isimler, "Gustave Eiffel burayı ziyaret ederse kalp krizi geçirecek." derken kuleye Paris'teki 2024 Olimpiyat Oyunları için sadece kozmetik bir makyaj yapıldığını söyledi.Eyfel Kulesine ilişkin rapor Fransız Marianne dergisinde yayınlandı. Yayınlanan rapora göre ise kulenin acilen onarılmasına ihtiyaç olduğu öğrenildi. Eğer onarılmazsa kulenin yıkılma sorunu ile karşı karşıya kalacağı iddia ediliyor. Lakin bunun yerine Eyfel'e, Paris'teki 2024 Olimpiyat Oyunları için sadece kozmetik bir makyaj yapılıyor.Kulede görevli olan ve ismini vermeyen bir yönetici bu dergiye verdiği demeçte "Gustave Eiffel burayı ziyaret ederse kalp krizi geçirecek." ifadelerini kullandı. Gustave Eiffel, bu kulenin 7 senede bir boyanması gerektiğini söylemişti. Bu kule 1889 dünya fuarı için inşa edilen ve 324 metre yükseklikte, 7 bin 300 tonluk demirlerden meydana getirilmiş bir kuledir. Kuleyi inşa eden ve ismini veren Eiffel ise bu kulenin paslanmasının en büyük risk olduğunu ve buna karşın düzenli bakımının yapılması gerektiğini söylemişti.Konuya ilişkin olarak kulenin yedi yılda bir boyanmasının gerektiğini söyleyen isimsiz kişilerin açıklamalarında "Boya, metalik bir yapıyı korumak için temel bileşendir ve bunun yapılmasındaki özen, uzun ömürlülüğünün tek garantisidir." sözleri kullanıldı. Uzmanlara göre ise kule üzerinde yapılacak olan çalışmaların yalnızca kozmetik bir yüz germe işlemi gibi olacağını ve sonucunun da iyi olmayacağı öğrenildi.