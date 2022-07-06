Eyfel kulesi yıkılıyor mu, neden yıkılıyor?

Eyfel Kulesi 1889 yılında yapılan ve dünyanın en önemli yapılarından biridir. Oldukça meşhur olan bu yapıya ilişkin ortaya atılan iddialar kafaları karıştırdı. Peki Eyfel Kulesi ile alakalı ortaya hangi iddialar atıldı? Eyfel Kulesine ne oldu? İşte merak edilenler...
Eyfel Kulesi yıkılıyor mu?Dünyanın en popüler yapılarından biri olan Eyfel Kulesi ile alakalı hazırlanan bir raporun sızdırılması sonucu kulenin ciddi anlamda zarar gördüğü ortaya çıktı. Bir Fransız dergisinde yer alan belgelere göre kulenin zararına ilişkin detaylara yer verildi. Dergiye konuşan isimler, "Gustave Eiffel burayı ziyaret ederse kalp krizi geçirecek." derken kuleye Paris'teki 2024 Olimpiyat Oyunları için sadece kozmetik bir makyaj yapıldığını söyledi.
Acilen onarılması gerekiyor!
Eyfel Kulesine ilişkin rapor Fransız Marianne dergisinde yayınlandı. Yayınlanan rapora göre ise kulenin acilen onarılmasına ihtiyaç olduğu öğrenildi. Eğer onarılmazsa kulenin yıkılma sorunu ile karşı karşıya kalacağı iddia ediliyor. Lakin bunun yerine Eyfel'e, Paris'teki 2024 Olimpiyat Oyunları için sadece kozmetik bir makyaj yapılıyor.