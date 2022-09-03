Eylül'de Kızkalesi'nde tatilci yoğunluğu













UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Korykos Antik Kenti'nin öne çıkan parçası olan, Mersin'in Erdemli ilçesi sınırlarındaki 'Kızkalesi'nde Eylül ayı girmesine rağmen yoğunluk devam etmekte. Okulların açılmasına sayılı ramak kala bir çok şehir ile ülkeden tatilciler altın kumuyla bilinen Kızkalesi'ne yoğun ilgi gösteriyor. Hava sıcaklığının 33, kıyıda deniz suyu sıcaklığının 27-28 derecelerde olduğu kentte özellikle Almanya, Fransa, Hollanda gibi ülkelerde yaşayan gurbetçiler ile Rusya, Kazakistan, Lübnan başta olmak suretiyle farklı bir çok ülkeden gelen tatilciler yazın son günlerinin tadını çıkarıyor.Tatile gelenler kum ve denizin yanı sıra çeşitli su sporları etkinliklerine katılarak heyecanlı dakikalar geçirirken, tekne ile paraşütle açılanlar ise bölgeyi havdan görme imkanı buluyor. Kızkalesi kıyısında denizin derinliğinin bir metreyi geçmemesi ise ebeveynlerin çocuklarıyla suda oynamasına olanak sağlaması onlara ayrı bir keyif veriyor.Gurbetçi tatilcilerden Osman Polat, ”45 yıldır Hollanda'dayım buraya tatile geldim. Buranın kumsalı da denizi de güzel. Ben geleli 3 gün oldu hava sıcaklığı 33 derecelerde güzel. Burada bir hafta kalacağım oradan Gaziantep'te bir hafta kalıp Hollanda'ya dönüş yapacağım” dedi.Almanya'dan gelen tatilcilerden Hüseyin Koca da, ” Her şey güzel. Hava güzel kum güzel herkes çıkıp çıkıp gelsin. Rahat keyif alıyoruz çocuklarla birlikte. Yaz mevsiminin sonu herkes değerlendirmek istiyor kalabalık ve yoğunluk var” diyerek konuşmasını belirtti. Kazakistan'dan tatile gelenlerden Asil Marat ise ”Kızkalesi çok güzel, tatilimiz çok güzel gidiyor” diyerek hayranlığını bilgisini verdi.