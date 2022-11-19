EYT 25 yıl sigortalılık şartı nedir?







EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

08.09.1999 TARİHİ SONRASINDA ÇALIŞMAYA BAŞLAYARAK PRİMİNİ TAMAMLAYANLAR EYT KAPSAMINA GİRİYOR MU?







EYT KAPSAMINDAKİLER İHBAR SÜRESİNE UYMAK ZORUNDA MIDIR?

EYT KAPSAMINDAKİLERİ İŞVEREN İŞTEN ÇIKMASI İÇİN ZORLAMA HAKKINA SAHİP MİDİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Sigortalılık başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesinde olan yaklaşık 4,5 milyon kişi olduğu, bunlardan 2022/Haziran ayı itibarıyla prim gün sayısı ve sigortalılık süresini dolduran ve yaş şartı kaldırıldığında hemen emekli olabilecek kişi sayısının 1,5 milyon civarında bulunduğu, yılsonu itibariyle bu sayının bir miktar değişebileceği (muhtemelen artacak), geriye kalanların da zaman içinde sigortalılık süresi ve prim gün sayısını tamamlayıp emeklilik hakkı elde edeceği, EYT'lilerin büyük çoğunluğunu SSK primi ödeyen 4/a’lıların oluşturduğu ve yüzde 87'sinin bir işte çalıştığı, bu nedenle EYT düzenlemesinin çıkmasıyla özel sektörün kıdem tazminatı sorunuyla karşı karşıya kalacağı, prime takılma gibi bir durum olmayacağı, çünkü 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartının değiştirilmeyeceği, yapılacak olan düzenlemenin sınır koyan bir düzenleme olmayacağı, herkesi kapsayan bir düzenleme olacağı” yönünde açıklamasını yaptı.8 Eylül 1999 öncesinde işe giren, prim gün sayısıyla birlikte sigortalılık süresini dolduran, fakat yaşı tamamlayamayanlar EYT kapsamında yer alıyor. Bakan Bilgin'in son açıklaması doğrultusunda emekli olunması için 8 Eylül 1999 öncesi emekli olma şartları aranacak. Bu kapsamda 5000 prim günü sayısı + kadın çalışanlarda 20 sene, erkek çalışanlarda 25 sene sigortalılık süresini tamamlayanlar yaş şartına takılmadan emekliye ayrılabilecek.TBMM'deki yasa teklifinde herhangi bir değişiklik yapılmazsa, sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 sonrasında olanlar EYT kapsamında olmadıklarından bu durumdaki sigortalı çalışanlar emekli olmak için gereken prim gün sayılarını 7 bin günü doldursalar bile EYT kapsamında olamayacaklar. Bundan dolayı da kanunda belirtilen kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartını tamamlayınca emekli olabilecekler.İhbar tazminatı, sözleşmeyi fesheden tarafın, bunu kanuni ihbar önellerine göre karşıya bildirmemesi durumunda ödemesi zorunlu olan tazminat türüdür. Yargıtay’ın 22. H.D. 2016/27701 Esas ve 2020/630 Karar sayılı kararında; “İhbar tazminatı, iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminat olması nedeniyle, iş sözleşmesini fesheden tarafın feshi haklı bir nedene dayansa dahi, ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. İşçinin 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de ihbar tazminatı talep edemez.” sözleriyle görüş belirtilmiştir.Sosyal güvenlik mevzuatında emekli maaşı kişilerin taleplerine göre bağlanıyor. Yani, emekli olma şartları tamamlansa bile, SGK kişilerin talebi olmadan emekli maaşı bağlamıyor. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18’inci maddesinde; “... işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yetersizliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.” denmiştir. Y9.HD.nin 27.10.2003 Ta., 18257/ 17985 sayılı kararında da “Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davacının fesih tarihinde emekliliğe hak kazandığı sabit olup, uyuşmazlık dışıdır. Belirtmek gerekir ki bu salt emeklilik fesih için geçerli bir neden olamaz. Emekliliğin fesih için geçerli bir neden teşkil edeceğine dair bir kurala yer verilmiş değildir.” sözleriyle emekliliğin fesih için tek başına yeterli olmadığı vurgulanmıştır. Bundan dolayı, EYT kapsamında emekli olma şartlarını yerine getirse de emekliye ayrılmayarak çalışmaya devam eden kişinin, işverence salt emeklilik şartlarını yerine getirdiği için bahis ile işten çıkması için zorlanmayacak olup, aksi durumda çalışanın da iade davası açabilme hakkı gündeme gelecektir.